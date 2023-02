Il popolo dei gazebo ha scelto per il PD il cambiamento: sarà Schlein la segretaria!

Sebbene siano stati resi noti ufficialmente solo i risultati dello scrutinio dell’80% dei seggi (53,8%-46,20%), è acquisito altrettanto ufficialmente (lo ha appena riconosciuto in diretta TV Bonaccini: “Vi chiedo di mandare un grande applauso e un grande abbraccio a Elly Schlein. L’ho sentita pochi minuti fa, le ho fatto i complimenti. Lei è stata più brava di me ad incarnare l’innovazione“.), il popolo che si è recato ai gazebo ha scelto la trentasettenne Elly Schlein per guidare il “nuovo” corso del Partito Democratico che ancora dovrà essere definito. E’ evidente che ha incarnato maggiormente l’elemento della novità e quindi del cambiamento che tutti avvertono come necessario per rivitalizzare un soggetto reso sempre più opaco e troppo avvinghiato e immedesimato con le stanze del potere. Con Schlein si è scelto un outsider, donna e giovane, che dovrà scoprire ancora molte carte (in primis sulla guerra in Ucraina e se vorrà sintonizzarsi con la stragrande maggioranza degli italiani) e che dovrà essere essa stessa scoperta anche in questo nuovo ruolo di leader. Un esito che ha capovolto quello uscito dal voto degli iscritti. Questione non da poco e molto bizzarra. E’ la prima volta che capita. Una contraddizione che potrà essere sanata solo se al voto dei gazebo corrisponderà anche una altrettanta ondata di iscrizioni di supporter della nuova segretaria. Nuova segretaria del PD che viene eletta nell’ambito di una tornata delle primarie che sembra abbia raggiunto un milione circa di partecipanti, confermandosi come la più “moscia” (come avevamo scritto: https://giornalemio.it/politica/domani-le-primarie-piu-mosce-del-pd-tra-usato-sicuro-e-novita/) e la meno partecipata rispetto al 1.582.083 del 2019, 1.838.938 del 2017, 2.814.881 del 2013, senza voler andare più indietro. La lettura comune è che la vittoria di Schlein costituirà una maggiore definizione di un profilo di sinistra del PD. Sarebbe un bene se finalmente si sciogliesse un equivoco che ha provocato sino ad ora tanta delusione ed abbandoni: un partito con una facciata di sinistra ma con politiche completamente all’opposto. Un profilo maggiormente definito servirà sia al PD che alla democrazia (magari per recuperare la fiducia di chi non va più a votare). Le sue prime dichiarazioni, dopo la vittoria: “Abbiamo vinto. Ancora una volta non ci hanno visto arrivare. Insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione,. Il popolo democratico è vivo ed è pronto a rialzarsi. È un mandato chiaro a cambiare davvero: volti, metodo e visione. Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria”. E’ un mandato chiaro a cambiare davvero a mettere al centro il contrasto ad ogni disuguaglianza e precarietà.” Bene, se son rose, magari rosse, fioriranno.

Ma chi è la nuova segretaria? Schlein è nata a Lugano, in Svizzera, e ha 37 anni. Suo nonno materno era Agostino Viviani, partigiano e poi rispettato senatore del Partito Socialista. Il nonno paterno invece emigrò negli Stati Uniti da Leopoli, che oggi si trova in Ucraina, per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei. La madre è italiana, mentre il padre è statunitense. Schlein arrivò in Italia a 19 anni e si stabilì a Bologna, dove studiò giurisprudenza. Fu in quegli anni che diventò politicamente attiva: fu eletta due volte nel Consiglio di facoltà come rappresentante degli studenti, e nel 2008 partecipò come volontaria della campagna elettorale di Barack Obama per diventare presidente degli Stati Uniti. Si laureò nel 2011 in giurisprudenza con una tesi sulle persone straniere detenute nelle carceri italiane. Giornalista di cinema, nel 2013 diventò figura più riconoscibile del movimento OccupyPD formato da giovani attivisti e attiviste del partito che si opponevano all’eventualità di un governo di «larghe intese» con il centrodestra. Entrò quindi nella direzione nazionale del partito in quota Pippo Civati e poi candidata alle europee del maggio 2014 dove fu eletta con 53mila preferenze. Nel 2015 Schlein uscì dal Partito Democratico in polemica con la svolta imposta al partito da Matteo Renzi per unirsi a Possibile, il partito di sinistra fondato da Pippo Civati, da cui però si allontanò progressivamente. Alle alle elezioni europee del 2019, nonostante l’invito a ricandidarsi da parte di Zingaretti rifiutò ed iniziò a lavorare alla lista con cui si sarebbe presentata alle elezioni regionali in Emilia-Romagna: Coraggiosa, che ottenne il 3,77 per cento del totale. Schlein risultò la candidata col consenso personale più alto e Stefano Bonaccini, che vinse confermandosi per un secondo mandato consecutivo, la nominò vicepresidente affidandole la delega al welfare e alle politiche per il clima. Alle politiche dello scorso settembre si è candidata alla Camera dei deputati come indipendente nelle liste del PD, in posizione di capolista in un collegio plurinominale in Emilia Romagna. Una volta eletta si è dimessa da vicepresidente della regione. Fa parte della commissione Affari costituzionali.