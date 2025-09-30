Il Piano di Pace di Donald Trump, un programma per lavarsi la coscienza. Il governo israeliano scalcia: non lasceremo il territorio di Gaza

Ci giungono immagini di provato accordo – con tanto di stretta di mano – tra i due presidenti Donald Trump e Benjamin Netanyahu. I due si sono incontrati nello studio ovale della Casa Bianca, in cui hanno discusso, unilateralmente, i punti oggetto della proposta, trasferita alla controparte Hamas per chiudere un accordo di resa e pace condizionata. Da che mondo è mondo, una mediazione è tale quando una parte terza chiamata in causa per risolvere una controversia, è imparziale rispetto alle parti in causa. Pertanto, crediamo che gli Stati Uniti, nella persona di Donald J. Trump non siano nella posizione di poter mediare, in quanto palesemente parte integrante dell’operazione militare israeliana nel territorio di Gaza. Piuttosto potremmo parlare di un’operazione di affondo radicale nelle questioni rimaste in sospeso in questa guerra – a senso unico – tra Israele e Palestina. Perché di questo stiamo parlando: di un conflitto solo nell’immaginazione sionista, secondo cui l’Idf sta continuando a bombardare per una questione di sicurezza nazionale. Peccato però, che i civili continuano ad essere disarmati e affamati, sulla via della disperazione più totale. Il focus del piano è palese: ricostruire la Striscia di Gaza secondo le buone norme coloniali. Un controllo deciso da parte del proponente – Trump – che rilancia su un nuovo organismo internazionale di transizione: il “Board of Peace”. Questo organismo – presieduto dallo stesso presidente americano, con altri membri di stato da decidere, tra cui l’ex Primo Ministro britannico Tony Blair, amico e sostenitore dei governi USA nelle guerre in Medio Oriente, finito tante volte nel mirino delle critiche sul suo operato, anche all’interno del suo partito stesso – gestirà i finanziamenti per la ricostruzione di Gaza. A proposito di questo, Hamas, ha già fatto sapere che non intende accettare l’imposizione di tutela straniera nel territorio palestinese. Il piano prosegue su vie impetuose, con scadenze irrealistiche come quella del rilascio degli ostaggi in soli 72 ore. O in mancanza di termini di tempo, con proposte – imposte – a tempo indeterminato. Come la presenza di un perimetro di sicurezza – da parte dell’Idf – che rimarrà “finché Gaza non sarà adeguatamente protetta da qualsiasi minaccia terroristica”. Una sorta di presidio senza scadenza, da parte di un organismo militare che sta massacrando un popolo. Le minacce rimangono tali, senza il ragionevole dubbio che, se hamas – che nulla ha a che vedere con la popolazione civile – non dovesse convenire con gli accordi presi, Israele avrà il pieno supporto da parte degli USA – e si presume anche dal resto dell’occidente, che è complice – per terminare il lavoro iniziato. La garanzia su questa pace, dunque, la pagano ancora i civili che aspettano le sorti, che sono appese alle grazie dei governi criminali e dei gruppi terroristici che non si palesano. Persino gli aiuti sono vincolanti all’accordo, l’umanità è appesa alla lavagna dei folli che architettano i piani. Due punti del presente accordo, infatti, parlano degli aiuti, anche questi condizionati: “All’accettazione del presente accordo, tutti gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Come minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con quanto previsto dall’accordo del 19 gennaio 2025 in materia di aiuti umanitari, tra cui la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricità, fognature), la ristrutturazione di ospedali e panetterie, e l’invio delle attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie e la riapertura delle strade”. Prosegue al punto 8: “L’ingresso di distribuzione e aiuti nella Striscia di Gaza avverrà senza interferenze da parte delle due parti attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie, e la Mezzaluna Rossa, oltre ad altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L’apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo implementato nell’accordo del 19 gennaio 2025”. Una volta affrontate le questioni umanitarie, si passa agli affari. Questo processo di formazione dello stato palestinese, prevede affari assai importanti, che tira dentro un piano di sviluppo economico di Trump per ricostruire e rivitalizzare Gaza, “elaborato da un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle fiorenti e moderne città del Medio Oriente. Investimenti e idee di sviluppo entusiasmanti per creare opportunità e speranza per la futura Gaza”. Una ricostruzione che eccita gli affari occidentali, con fondi arabi già pronti per essere elargiti. In quanto alla difesa interna, la Palestina non avrà diritto ad una legittimazione del potere militare, a differenza della vicina Israele che ha pieno diritto di difesa e di attacco, con azioni belliche ben definite e finanziate dalla complicità dei governi democratici. “Ci sarà un processo di smilitarizzazione di Gaza sotto la supervisione di osservatori indipendenti, che includerà la messa fuori uso permanente delle armi attraverso un processo concordato di dismissione, supportato da un programma di riacquisto e reintegrazione finanziato a livello internazionale, il tutto verificato dagli osservatori indipendenti. La Nuova Gaza sarà pienamente impegnata a costruire un’economia prospera e a una pacifica coesistenza con i propri vicini”. Un piano che vacilla già nelle prime intenzioni – a parte i sorrisi di Washington e le apparenti intese – il cerino rimane solo in mano a Trump, che in queste ore ha dovuto fare i conti con i mal di pancia dei ministri sionisti che non hanno tardato a mostrare il dissenso. D’altronde, a Israele, rimarrebbero solo oneri e pochi onori e Netanyahu e la sua banda non hanno nessuna intenzione di rompere l’assedio: l’Idf pertanto rimarrà nella Striscia di Gaza. I ministri israeliani avvalorano la tesi, bocciando a piede fermo il <<fallimentare>> piano di Trump, rivendicando l’importanza della missione di Israele a Gaza, che non dovrà culminare in un accordo <<indigesto>>. Nel frattempo, il criminale di guerra, ricercato dalla Corte penale internazionale, sorvola sui paesi europei – tra cui l’Italia – tiene relazioni istituzionali, somministra quiz ai pochi diplomatici rimasti in sala, scambia intese e dà mandato diplomatico per la risoluzione del conflitto all’amico americano. Ma non viene arrestato e l’accordo prevede solo l’eliminazione di Hamas, ma non parla delle responsabilità del governo israeliano e di come dovranno essere punite. Nella loro scia di sangue, i governi occidentali inservienti dovranno continuare a pulire e lucidare per non lasciare traccia. Quant’è bella la democrazia!

Scrittore freelance e copywriter. Lavoro nel mondo degli eventi e del turismo.