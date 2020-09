Ci è voluto un po, ma alla fine il Partito democratico ha deciso di schierarsi ufficialmente per il Sì al referendum confermativo della riforma sulla riduzione dei parlamentari. Era la scelta più logica sotto il profilo della coerenza rispetto al voto in Parlamento e al quadro politico entro cui ha operato questa scelta (un patto di governo in cui è ricompresa questa riforma). La direzione nazionale ha approvato, dunque, la proposta del segretario Nicola Zingaretti in favore del SI con 188 voti favorevoli, 18 contrari e 8 astenuti, mentre in 11 hanno scelto di non partecipare al voto. La relazione dello stesso Zingaretti, votata separatamente, ha invece ricevuto 213 voti a favore e un astenuto, mentre in 6 non hanno preso parte al voto.

Quindi, a soli 13 giorni dal voto, inizia la campagna elettorale del PD in favore della riforma per la quale quale ha già votato a ottobre scorso alla Camera. Zingaretti ha marcato le differenze sulle ragioni del SI del PD rispetto al M5S (non una questione di risparmi – definiti “minimi” e “motivazioni banali”, ma un modo per arginare “l’inarrestabile vento del populismo” e, soprattutto, far seguire “altre riforme” alla riduzione delle poltrone ”).

Ecco l’ordine del giorno approvato dalla direzione:

“Taglio dei parlamentari questione da tempo posta dal Pd”

“Il Partito democratico condivise, nel programma posto alla base del secondo governo Conte, la proposta di riduzione del numero dei Parlamentari, ponendo come condizioni essenziali l’adeguamento dei regolamenti parlamentari e delle norme costituzionali e la necessaria riforma del sistema elettorale.

La discussione tra le forze politiche che compongono la maggioranza ha solo ora, dopo i mesi di lockdown, prodotto un testo base unitario per la Legge elettorale che, grazie al lavoro ed all’iniziativa del segretario e dei presidenti dei gruppi parlamentari, sarà in discussione, insieme alle modifiche costituzionali nelle prossime settimane in Aula alla Camera e al Senato. La nostra iniziativa ha, dunque, prodotto i risultati tangibili necessari ad accompagnare la riforma costituzionale proposta, anche se purtroppo non nei tempi auspicati così come l’accordo di programma della maggioranza prevedeva con chiarezza.

La discussione al nostro interno è stata ed è articolata e in questo senso si comprendono alcuni rilievi di chi ha maturato una posizione contraria al taglio dei Parlamentari. Va ricordato inoltre che l’obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari, nel quadro di un ammodernamento organico e coerente degli assetti istituzionali, è da tempo una questione posta dal Pd e dal centrosinistra.

Oggi riteniamo si siano chiariti i dubbi relativi alla volontà delle forze politiche di maggioranza di rispettare gli impegni assunti insieme. Per queste ragioni e in coerenza con il nostro profilo riformatore, il Pd esprime l’orientamento rivolto ai propri iscritti e ai propri elettori, a sostegno del Si al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre”.