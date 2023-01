Il Pd per Monte ”Capitale” : Candidiamoci…

…ma ci sono tante cose da fare, problemi da risolvere di ieri e di oggi affinchè la Città dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, e di tante altre risorse, dai beni culturali e ambientali,, dalle tradizioni alla gastronomia diventino un punto di forza dell’offerta di candidatura per la candidatura a capitale italiana della cultura … Ed è ovvio che sia così, visto che quest’anno, come da calendario, dopo gli slittamenti della pandemia tocca a Bergamo e Brescia e poi a Pesaro. Resta la validità della proposta lanciata dal sindaco Vincenzo Zito, che deve coinvolgere l’intera comunità. E sulla candidatura è d’accordo il Pd montese , che elenca le cose da fare. L’unione fa la forza per Monte e l’intera Basilicata, ne siamo certi, come accaduto per Aliano e prima ancora per Matera capitale europea della cultura 2019. E ora al lavoro. C’è tanto da fare. E in attesa del bando occorre essere pronti.



LA NOTA DEL PD DI MONTESCAGLIOSO

Candidiamoci!!

Finalmente è stato chiarito l’equivoco sulla tempistica per la candidatura di Montescaglioso a capitale italiana della cultura: si tratta del 2026 e non del 2024 (tutti gli organi di stampa hanno capito male!). Fortunatamente è arrivata la precisazione da parte del Sindaco anche per tranquillizzare i Cittadini di Pesaro (già Capitale Italiana della Cultura per il 2024), che hanno trascorso una notte insonne alla notizia.

In attesa di poter contribuire fattivamente al dossier di candidatura proviamo a portarci avanti con il lavoro evidenziando sinteticamente una serie di criticità sulle quali iniziare da subito a lavorare per ben figurare quando sarà il nostro momento. Proviamo a giocare d’anticipo per non farci cogliere impreparati. Da oggi in poi tutte le città in competizione ci terranno sott’occhio.

Invitiamo dunque l’Amministrazione ad affrontare e risolvere quanto prima le numerose questioni che affliggono da tempo i cittadini e che meritano una pronta soluzione:

1. Decoro urbano, gestione del verde pubblico e periferie in stato di abbandono: ne vogliamo parlare?

2. Viabilità, trasporto pubblico e piano traffico messo a dura prova anche durante i mesi invernali, figurarsi durante la bella stagione;

3. Manutenzione del Patrimonio scolastico, a che punto siamo?

4. Gestione finanziaria del Comune: siamo sempre convinti che il DISSESTO abbia rappresentato per Montescaglioso un’opportunità? Abbiamo ancora molti dubbi al riguardo;

5. Aumento della tassa TARI: +20% dal 2016 ad oggi (controllare per credere gli importi del 2015!) a cui si aggiunge la spesa che i cittadini sopportano per l’acquisto dei sacchetti per la spazzatura (facciamo 50€ all’anno?);

6. Servizi per la comunità: Residenza per gli anziani inaugurata e chiusa senza l’ombra di un progetto!

7. Scuola Media: nel 2016 Zito dichiarò che aveva risolto dopo 1 giorno dal suo insediamento i problemi della scuola media; dopo 7 anni il risultato e sotto gli occhi di tutti!!

8. Gestione Abbazia: le linee di indirizzo approvate dalla Giunta per l’elaborazione del bando non lasciano ben sperare; dopo il cimitero, anche l’abbazia potrebbe finire in mani “straniere”.

9. Dissesto idrogeologico: tutto risolto? Siamo proprio sicuri?

Naturalmente il Partito Democratico è a favore di qualsivoglia candidatura che possa mettere in buona luce il nostro territorio e la nostra comunità. Quindi non vediamo l’ora di poter contribuire insieme alle associazioni, al mondo della scuola ed ai singoli cittadini per immaginare insieme la Montescaglioso che vogliamo per il nostro futuro.

Viva Monte. Sempre!