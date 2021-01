Il Circolo del PD di San Mauro Forte, in occasione del centenario della nascita del PCI, ha organizzato una iniziativa -ovviamente on line come si conviene in questa situazione straordinaria dettata dalla pandemia in corso- di riflessione su questo evento che segnò così profondamente tutta la storia d’Italia nel secolo scorso e da cui in qualche modo (molto alla lontana, in verità) ha avuto filiazione lo stesso PD.

La videoconferenza si terrà sulla piattaforma Zoom il 30 gennaio alle ore 17.00, interverranno

Claudio Velardi, l’on. Giorgio Benvenuto e il sen. Piero Di Siena.

E’ un atto di attenzione significativo questo organizzato dal giovane Commissario del Partito Democratico di San Mauro Forte – Giuseppe Sanchirico, perchè il PCI è stato vissuto profondamente anche in questa comunità dell’entro terra del materano sin dal dopoguerra.

Ecco a seguire la nota diffusa per l’occasione con le istruzioni per il collegamento:

“In un anno particolare come il 2021, al quale abbiamo affidato l’aspettativa di uscire da una grave

crisi pandemica, ricorre il centenario di una pagina fondamentale della storia della sinistra italiana:

il XVII Congresso del Partito Socialista d’Italia.

Il 21 gennaio del 1921 a Livorno la sinistra italiana subì una grande scissione, il socialismo e il

comunismo che coesistevano nel Partito Socialista d’Italia, intrapresero due strade diverse.

Dalla componente di Gramsci e Bordiga nacque il Partito Comunista d’Italia che intendeva seguire

le orme della Russia rivoluzionaria dissociandosi dalle altre due correnti del socialismo italiano: i

massimalisti di Serrati e i riformisti di Turati.

Il circolo del Partito Democratico di San Mauro Forte ha organizzato per l’occasione una webinar

di approfondimento, nella convinzione che la rilettura della storia possa indirizzare la costruzione

del futuro, anche alla luce degli eventi politici di questi giorni.

Per partecipare occorre contattare il numero 3885657303 entro sabato 30 e si potrà accedere al

link della conferenza.”