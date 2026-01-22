Il Pd di Matera è congelato… Commissarioo Manca chi e cosa aspetta?

In sintesi la richiesta di un iscritto di vecchia data, e prima ancora al Pci ( tutta un’altra cosa) e poi a Ds, Pds una Pd che annaspa a ogni scoppola elettorale, tra tante venature di grigio(altro che armocromia) come Alfredo Morfini la dice tutta di come il Partito democratico di Matera sia alla deriva da tempo. Sezione chiusa da tempo, Matera che attende un congresso e nel frattempo la nomina di un commissario che sia un interlocutore credibile in vista dei referendum e , soprattutto, di quanto si trascina stancamente al Comune di Matera dove la coalizione ‘’eterogenea’’ e dal prevedibile fiato corto che aveva supportato il consigliere regionale Roberto Cifarelli, si è sfaldata. Con una bella fetta di ex passati dall’altra parte, mentre continua stancamente il tira e molla sulla elezione del consigliere Toto Augusto (Fdi) alla presidenza del consiglio. Alfredo Morfini non gira intorno alle parole e parla di rischio ‘’complicità politica’’ . Fino a quando ? Per adesso non si vota e le spaccature delle opposizioni a livello nazionale, che hanno posizioni diverse,fanno il gioco di un governo sovranista che se ne frega della sovranità popolare. E quest’anno ricorrono gli 80 anni della Costituzione. Pd senza speranza? Comissario Manca, lei continua a mancare dalla Basilicata…Ma che l’hanno nominato a fare. Si poteva trovare una soluzione in casa e Alfredo Morfini, piaccia o no, ha volontà e passione per svolgere a livello cittadino (almeno) un ruolo come il suo. Ci pensi…e lo dica a Roma.



Comunicato Stampa

PD Matera: dall’inattività al rischio di complicità politica

Il Partito Democratico della città di Matera vive ormai da mesi una condizione di paralisi politica e organizzativa grave e ingiustificabile, che sta producendo danni evidenti non solo al partito, ma all’intera città.

Nel mese di agosto 2025, a seguito delle dimissioni del segretario cittadino Luigi Gravela, il PD di Matera è stato commissariato dal commissario del PD Basilicata Daniele Manca. Una decisione assunta per far fronte a gravi criticità interne, conflittualità laceranti e divisioni politiche che avevano compromesso il funzionamento democratico del circolo cittadino e che faceva seguito al commissariamento del PD della Basilicata, avvenuto nel mese di giugno.

Il commissariamento doveva rappresentare una fase di transizione, finalizzata a ristabilire legalità, trasparenza e partecipazione, e a condurre rapidamente il partito verso un nuovo congresso cittadino.

A distanza di 6 mesi, tutto questo non è avvenuto.

Il commissariamento è intervenuto dopo la pesantissima sconfitta alle elezioni amministrative del 2025, che hanno consegnato Matera a un sindaco di centrodestra senza una maggioranza politica in Consiglio comunale. Una situazione che avrebbe richiesto un Partito Democratico presente, combattivo, visibile, capace di esercitare un ruolo di opposizione politica e di proposta.

Invece, il PD cittadino è scomparso dal dibattito pubblico e in generale dai “radar” della politica locale e regionale.

Nel frattempo, si è chiuso il tesseramento 2025, con 528 iscritti, segnando un aumento del 325% rispetto al 2024. Un dato “eccezionale”, che dimostra come centinaia di iscritte e iscritti abbiano scelto di credere ancora nel Partito Democratico, nonostante sconfitte, divisioni e silenzi.

A questo straordinario segnale di fiducia non ha fatto seguito alcuna iniziativa politica:

nessun congresso o assemblea cittadina, nessun momento di confronto, nessun percorso condiviso.

Un silenzio assordante che mortifica gli iscritti e svuota di senso la militanza.

Questa inattività non è più neutra.



Sta diventando una forma di “complicità politica” con i problemi irrisolti della città e con una lunga sequenza di sconfitte che il PD di Matera accumula da oltre quindici anni, l’ultima delle quali al Consiglio Provinciale.

Un partito che non discute, non decide e non si espone rinuncia di fatto al proprio ruolo.

Per queste ragioni, si chiede con urgenza e con nettezza al Commissario regionale:

1. la calendarizzazione in tempi brevi del congresso della sezione cittadina di Matera, restituendo agli iscritti il diritto elementare di scegliere democraticamente la propria classe dirigente;

2. in subordine, la nomina di un commissario “ad hoc” della sezione di Matera, presente e riconoscibile, che sia punto di riferimento politico, luogo di confronto e che “governi questa fase prima del congresso cittadino, perché una comunità politica non può essere lasciata senza guida e senza interlocuzione.

Il Partito Democratico non può restare congelato mentre Matera affronta sfide decisive (referendum sulla giustizia a marzo e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026) e mentre una maggioranza fragile governa la città senza un’opposizione organizzata.

Il tempo delle attese è finito.

O si apre immediatamente una fase di partecipazione reale e di ricostruzione democratica,

oppure qualcuno dovrà assumersi la piena responsabilità politica di questa deriva fatta di silenzi, rinvii e immobilismo.

Alfredo Morfini

Iscritto e militante del PD Matera