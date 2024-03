Il PD di Basilicata si ferma a quattro mesi fa e si immola sull’altare di Chiorazzo!

“Non possiamo che confermare la nostra fiducia nei confronti del candidato Angelo Chiorazzo, espressione della società civile e proposto alla coalizione di centro sinistra da Basilicata Casa Comune. Riteniamo Chiorazzo il miglior candidato possibile per affrontare la sfida delle elezioni, in grado di portare valore aggiunto alla coalizione in termini di proposte, entusiasmo e consenso.” E’ questo il cuore del breve documento che è stato approvato a tarda notte al termine della direzione regionale del PD di Basilicata, convocata per dirimere il busillis in cui si è cacciato da solo, quattro mesi fa, quando decise di fare proprio un candidato alla carica di presidente della giunta regionale senza prima aver costruito una alleanza e un programma. Ed è anche la preoccupante palese dimostrazione di un corpaccione politico incapace di riconoscere un errore politico e compiere un qualsiasi passo in avanti rispetto a quattro mesi fa per attenuarlo e correggerlo. E che sia stato un errorre mettere, la scelta fatta a priori di Chiorazzo, sulla strada dei colloqui con gli alleati di una auspicabile coalizione è un dato di fatto. Per altro in privato onestamente riconosciuto anche da diversi esponenti del parlamentino lucano del PD, ma che -ci veniva detto- era stata assunta in base a rassicurazioni di accordi romani già esistenti con Conte su quel nome. Certo è che, nel momento in cui si è preso atto che così non era, il buon senso e l’interesse generale avrebbe dovuto spingere a fermare le bocce, sospendere l’investitura e concentrarsi sul “che fare” e “con chi”. Ma durante tutto questo tempo nessuno ha preso in considerazione questa mossa ed eccoci a quattro mesi di distanza, con un quadro lacerato di difficile ricomposizione a fronte di quello che sembra essere un diktat per i potenziali alleati. Considerata la “anzianità politica” degli attori in campo fautori della discesa in campo di Angelo Chiorazzo, c’è da pensare che si sia deciso di giocare scientemente una partita d’azzardo! Contando sulla debolezza intrinseca dei partiti e scommettendo sulla inconsistenza delle loro classi dirigenti, tutte abbastanza autoreferenziali. Non sappiamo cosa faranno il M5S e le altre forze politiche che avevano manifestato indisponibilità a sostenere il cosiddetto “re delle cooperative”, ma pezzi di questo arcipelago sembra essere stato già acquisito dal campo chiorazziano. E questo deve aver dato forza alla scommessa. Vedremo come si evolverà il quadro. Ma, al momento sembra di capire che comunque vada sarà un insuccesso per quel campo che avrebbe dovuto essere tenuto insieme per provare a contendere con la maggior efficacia possibile il governo della regione all’attuale maggioranza. Chissà cosa ne penseranno a Roma Conte e Schlein (considerato che il documento che pubblichiamo sembra sia stato approvato dopo che Baruffi fosse andato via dichiarando la seduta sospesa). Sul fronte degli ostinati e contrari alla candidatura di Chiorazzo, bisognerà vedere cosa succederà dopo la comunicazione (in concomitanza con la riunione della direzione dem) della indisponibilità di Alberto Iannuzzi (causa norme Cartabia) alla candidatura. E se decideranno di andare avanti con qualche altra candidatura altrettanto autorevole, magari lo stesso Gildo Claps, primo firmatario dell’appello a Conte e Schlein. La confusione è grande sotto il cielo. Con il generale che osserva sornione realizzarsi quel sempre utile adagio : dividi et impera!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.