Il Pci? Un partito, un mondo, una vita…Michele Pace dona la ‘’sua’’ storia al Museo del comunismo

Quella raccolta di riviste di dibattito politico che fu ‘’Rinascita’’ , fondata da Palmiro Togliatti, documenti congressuali, opuscoli e tanto materiale sulla storia del Partito comunista di Basilicata, donati al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, sono tanta parte di Michele Pace, militante materano del partito e corrispondente de L’Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Michele, insieme al direttore del Museo Francesco Calculli, sfoglia l’album dei ricordi, di un impegno di lunga data per ideali, obiettivi e per una bandiera rossa che continua a garrire nella sua anima, nel suo cuore, ma troppo presto accantonata da altri con la ‘’svolta della Bolognina’’ per far posto a una ‘’Cosa’’ priva di identità e contenuti che a Sinistra continuano a mancare. Un patrimonio quello del Pci di lotta, di organizzazione, di ideale cancellati. E i risultati si vedono e si sentono nel Paese e nelle urne, con un aumento del disimpegno, dell’astensionismo che stanno avviando il Paese verso una deriva autocratica e con una Costituzione, nata dalla Resistenza, che va difesa da attacchi palesi o subdoli ,che ricordano nelle priorità il Piano di Rinascita democratica della loggia massonica deviata P2. Michele Pace, che porta un cognome del quale il Mondo dei mille conflitti ha urgente bisogno, non può che ricordare l’impegno giovanile ed esperienze che a distanza di anni porta ancora con sé, come l’incontro a Rimini con quello che sarà un grande giornalista e opinionista come Gad Larner, l’amicizia con Alfredo Reichlin responsabile del Pci per il Mezzogiorno, i contatti con altri giovani di Basilicata, di piccoli centri come San Mauro Forte dove un dinamico dirigente di partito del tempo come Vito Bubbico (giochiamo in casa) aveva mostrato sul campo come fare politica, coinvolgere e motivare la gente su temi precisi in una casa comune, che era il partito comunista italiano. Rammarico per quello che è stato, non c’è più, per quanti hanno fatto il ‘’salto della quaglia’’ passando per ‘’opportunismo’’ dall’altra parte e oggi si vergognano del loro passato. Nostalgia, ma anche speranza. .E Michele Pace ricorda l’ultimo grande segretario del Pci, che denunciò per tempo il problema della questione morale. « Per noi comunisti – diceva Enrico Berlinguer – la passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dar giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti ». E allora certi valori e la voglia di cambiare, a Sinistra, devono attingere dal passato per costruire il futuro. Il Museo è la memoria di un ‘’mondo’’ scomparso e quanti lo visitano sanno che è un pezzo di vita, di esperienze, che può essere d’esempio per essere artefici del nostro futuro.



IL RITORNO DI UN ILLUSTRE COMPAGNO: MICHELE PACE DONA LA SUA STORIA AL MUSEO.

DI Francesco Calculli .

A distanza di più di un anno dalla nota intervista che gli avevo fatto https://giornalemio.it/politica/pace-e-pci-una-famiglia-di-militanti-e-michele-racconta/ , giovedì scorso, Michele Pace è tornato al nostro Museo per consegnarci un’ampia raccolta dei numeri della rivista del PCI “Rinascita”, con particolare riferimento agli anni 1975-1979, libri, e tanto materiale documentario raro ed inedito che racconta la storia del Partito Comunista in Basilicata. Michele Pace è stato un militante comunista e giornalista dell’Unità , incastonato interamente nella storia del PCI lucano. Un comunista italiano; con tutto ciò che significa sul piano esistenziale e sentimentale. Michele ce lo ricorda sempre che il PCI è stato un “mondo”. Per nulla separato dalla realtà; piuttosto un “mondo” insediato nella storia italiana, forgiato da essa e in grado esso stesso di trasformarla. Se votavi comunista, eri anche tu parte di una famiglia senza confini, in cui la sede del partito e le case di ogni tesserato, diventavano un unicum. L’identificazione totalizzante di come niente poteva accadere al di fuori di quel mondo, in cui si inneggiava e cantava l’uguaglianza, in cui al partito potevi chiedere tutto ciò di cui avevi bisogno, perché non ti avrebbe mai abbandonato.



Per Michele Pace questo mondo coincideva con Matera e la Basilicata . La Lucania tanto amata da Carlo Levi e Pier Paolo Pasolini: solidale, civile, rappresentata con le “facce di diamante e carbone” dei contadini, che via via si è trasformata in operaia con i salottifici del triangolo murgiano e lo stabilimento Stellantis di Melfi e, almeno fino a quel punto, è rimasta tutto sommato integra. Prima del postmoderno, che l’ha inghiottita, confondendo i profili delle classi, dei lavoratori, dell’umanità che la abita. Michele, a 68 anni, di storia e storie di sinistra, ne ha vissute, ascoltate e raccontate un bel po’. A cominciare da quelle che ha respirato sin da piccolo, nella sua famiglia di origine, a cui deve l’amore appassionato per gli ideali comunisti che, pur nella loro nobiltà di intenti originari, hanno conosciuto un triste tramonto, generato dalle miriadi di strumentalizzazioni e personalismi a fasi alterne, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. « I partiti di Sinistra in Italia non fanno più politica», mi dice Michele Pace, e ha una piega amara sulla bocca e, nella voce, come un velo di rimpianto. Mi fa una triste sensazione sentirgli dire questa frase mentre conversiamo apparentemente a ruota libera sui processi sociali, politici e sociologici che hanno portato alla fine del PCI , fino ad un presente privo di senso, dove Michele avverte la solitudine, lo sfarinamento di tante relazioni, la trasformazione di tanti compagni e compagne di avventura.



Eppure a Michele tornano in mente tanti emozionanti ricordi quando inizia a sfogliare l’album personale di Divo Susini che racconta per immagini la storia della militanza di questo altro illustre comunista toscano.« Era l’ottobre del 1971 – ricorda Michele – e a Rimini partecipo ad un’affollata assemblea nazionale degli studenti medi comunisti, dove per la prima e unica volta erano presenti anche studenti rappresentanti di altre organizzazioni politiche : c’erano i democristiani, i socialisti , i repubblicani , i compagni di Lotta Continua e persino i giovani di Comunione e Liberazione. Il caso volle che io mi trovassi seduto intorno a un tavolo, l’uno di fronte all’altro, con un mio coetaneo che aveva un aspetto serio e austero con una faccia da prete che pensai questo ragazzo è sicuramente uno di Comunione e Liberazione. E invece rimasi stupito quando lui si presentò a me come un militante di Lotta Continua; oggi è persino uno dei giornalisti più noti e rispettati della televisione italiana, noto per il suo impegno sociale e politico, nonché per la sua lunga carriera nella stampa e nei media. Quel giovane compagno era Gad Lerner !»



Ma è quando affrontiamo il discorso sul rapporto tra il PCI e gli intellettuali tra la fine della Seconda guerra mondiale e le soglie del Sessantotto che la voce di Michele si fa più commossa, nel ricordare con riconoscenza la figura di Alfredo Reichlin, storico dirigente del partito comunista , partigiano ed ex direttore dell’Unità, al punto che il suo racconto diventa epico e avvincente:« Non si può capire il grande fascino che Reichlin esercitava sui giovani compagni , per chi come te Francesco , non ha mai sentito i suoi discorsi dal vivo .



Negli anni ’60, Reichlin è stato responsabile del PCI per il Mezzogiorno, per cui veniva spesso a Matera a far visita alla nostra sezione. Potevo sentirlo parlare per ore senza mai annoiarmi, perché Alfredo era un compagno di straordinario spessore umano e politico, e un uomo di cultura immensa. Un grande comunista mai pentito » . Michele dedica le sue ultime parole di affetto prima di congedarsi dal museo « alla notevole leva dei giovani comunisti di San Mauro Forte, che noi del gruppo dirigente materano negli anni ’70 abbiamo aiutato a tirar su, tra i quali spiccava la personalità forte e decisa del nostro amico comune e giornalista Vito Bubbico, che poi entrò a far parte del Comitato Regionale del partito proprio come segretario della sezione di San Mauro Forte» .



Oggi, esistono ancora ex militanti del PCI che come Michele Pace e la milanese Dina Caprara hanno una storia da raccontare perchè hanno nostalgia di quegli anni formidabili, in cui tra le bandiere rosse sventolanti, si lottava a schiena dritta in nome di ideali che, anche adesso, mi sembra riecheggino nei pensieri più teneri e cari di quel periodo della loro vita. « Per noi comunisti – diceva Enrico Berlinguer – la passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dar giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti ». Come nella pagina di un grande classico, questa nostalgia, se vive è il frammento per ricominciare.y



