A ricordarcelo uno che in prima fila ci sta da sempre. Pio ”zio Pio” Acito che sorride mentre a Matera arrivano gli studenti per partecipare alla manifestazione per cercare di fermare la guerra in Ucraina. E sorride non poco davanti all’ironico cartellone dei ragazzi dell’Istituto alberghiero ” Turi” che invitano a mangiare ” Più cannelloni e meno cannoni”. Roba da buongustai che, ai cannelloni, aggiungerebbero volentieri anche un vassoio di cannoli con crema, ricotta, pistacchio e altro ancora. Pio è lapidario è la butta sul fumo: ” Pìù canne e meno cannoni”, mostrandoci uno zaino con l’emblema della piantina di cannabis ” Himalayano” made in Nepal. Altra zona calda del globo…come ricordano le preghiere dei monaci tibetani e del Dalai Lama. Il combattente di tante battaglia, state tranquilli, non porta bottiglie da resistenza ma fratini rossi per i giovani di Legambiente, che danno volentieri una mano in queste occasioni. ”Pace, pace, pace – commenta Pio. Piuttosto ricordiamoci del battagliero ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, che ha invitato a svuotare gli arsenali di armi e si colmino i granai. Appello inascoltato e con il paradosso che c’è un calo della produzione di cereali. I soldi per gli armamenti ci sono sempre , per la pace e la fame nel mondo solo le briciole. Quanta ipocrisia… Ai giovani il compito di cambiare le cose. Ma anche noi dobbiamo dare il buon esempio. La pace si prepara costruendo la pace”. Vero zio Pio. Pertini, e non solo, ringrazia.



I RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO