…e a usare il cervello, sopratutto ora dopo il fallimento della convention sulla salute del pianeta, a Glasgow, che ha lasciato più o meno le cose come stavano. Si continua a inquinare, a innalzare la temperatura della Terra e ad alimentare una economia dal circuito vizioso, che divora sè stessa, contribuendo a distruggere quel polmone verde che è la foresta amazzonica, a far aumentare il tasso di anidride carbonica e distruggere i germogli di bambù del simpatico ”panda’ a rischio di estinzione…Ma il simpatico orso è duro a morire, sopratutto se è un panda ”comunista” della quarta internazionale, che punta i piedi e aguzza l’ingegno per vivere e continuare la lunga marcia del cambiamento. A ribadirlo Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza italiana e del comunismo di Matera, che indica la linea del panda comunista “moderno”. Deve inserire nei suoi doveri e nei suoi obiettivi la soluzione dei problemi di tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione. Lunga vita ai tanti ”panda” che non mollano finchè non spunterà il ‘sole dell’avvenire”.



PERCHE’ IL “PANDA COMUNISTA ” NON SI ESTINGUERÀ’ MAI!

Cent’anni dopo fa ritorno al Museo il P.C.I. Panda Comunista Italiano. Fino ad oggi pensavamo si trattasse di una specie definitivamente estinta. Invece siamo in grado di mostrarvi una rara istantanea del più anziano esemplare al mondo di panda comunista ancora in vita o quasi nel nostro Museo. Sarà davvero questa incredibile e simpatica creatura bolscevica l’ultimo esemplare rimasto? Una cosa è certa : se anche tu pensi di essere un “panda comunista” non lo decidi te ma quel che sei capace di fare e come vivi. Se uno che si professa comunista va al corteo per manifestare contro i fascismi, e poi torna a casa e non milita l’antifascismo come un valore e una pratica che deve essere seguita ogni giorno non è un vero antifascista, nè un vero comunista! Non c’è modo di cambiare la società se prima non cambiano le teste e non c’è modo di cambiare le teste se prima non cambi il modo in cui le persone lavorano, convivono e collaborano.“I veri panda comunisti” sono persone che cercano di migliorarsi nella vita sociale e nella vita privata, sono onesti, corretti, sinceri e capaci di studiare molto e lavorare sodo. Essere persone degne è uno strumento essenziale per migliorare il mondo. Con i “veri” panda comunisti non c’è niente da fare. Puoi bastonarli, rinchiuderli, ammazzarli, ma loro continueranno a rovinare il sonno ai capitalisti, ai corrotti, e ai prepotenti con la paura di perdere poteri e privilegi considerati anti-etici e non solo amorali dal comunismo serio. Oggi il vero panda comunista “moderno” deve inserire nei suoi doveri e nei suoi obiettivi la soluzione dei problemi di tutti gli esseri umani senza distinzioni di sesso, razza o provenienza, e il rispetto ecologico del pianeta ora massacrato ciecamente e irreversibilmente anche dalle utilizzazioni energetiche dei capitalisti iper-egoisti e come sempre pericolosi perché più ingordi e armati che mai! Per questo, qualunque cosa succederà i panda comunisti saranno sempre qui per migliorare il mondo e finchè non ci riusciranno non si estingueranno ….

( F. Calculli)