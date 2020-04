A chiederselo con due note distinte i Consiglieri Comunali di Matera Augusto Tot,o Giuliano Paterino, Rocco Buccico, Nunzia Antezza, Daniele Fragasso, Mario Morelli e l’ex assessore comunale allo sport Massimiliano Amenta, commentando le sanzioni comminate dalla Polizia a sette persone sorprese a fare sport nel PalaSassi ‘’ Salvatore Bagnale’’ di via delle Nazioni Unite, nonostante i divieti di chiusura degli impianti sportivi per contenere i rischi di contagio da coronavirus ‘’covid 19’’. L’impianto di proprietà comunale è affidato in gestione a privati. I consiglieri e l’ex assessore, con valutazioni e considerazioni diverse, hanno chiesto all’Amministrazione comunale come sia potuto accadere quanto accertato dalla Polizia di Stato e di accertare eventuali responsabilità.

LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

I sottoscritti Consiglieri Comunali, a seguito della notizia apparsa sui quotidiani e riportata sul profilo Facebook della Questura di Matera relativa all’erogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di alcuni “privilegiati esclusivi fruitori” della struttura comunale “Palasassi”, chiedono al Sindaco di intervenire con fermezza sulla vicenda.

In un momento di emergenza dove il rispetto delle regole deve essere un modello da seguire si apprende che, nell’ambito dell’attività svolta dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Matera finalizzata alla verifica del rispetto dell’attuazione delle misure urgenti per il contenimento del diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le porte di una struttura comunale, data in custodia temporanea ad una società privata, si aprono per pochi in violazione delle norme e del buon senso.

Ringraziando, come sempre, il personale della Polizia per la puntuale azione di repressione di comportamenti eticamente scorretti: come, in questo caso, l’utilizzo arbitrario e improprio di una struttura pubblica (chiusa per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Alla luce di quanto accaduto si chiede al Sindaco di avviare tempestivamente le necessarie verifiche giuridico-amministrative e procedere, ove ne ricorrano le circostanze e qualora fossero accertate responsabilità in capo alla società che custodisce l’impianto sportivo del “Palasassi”, alla revoca della custodia.

Si chiede, altresì, di condannare pubblicamente questi comportamenti inopportuni e contrari alla legge.

I Consiglieri Comunali

Augusto Toto Giuliano Paterino Rocco Buccico Nunzia Antezza Daniele Fragasso Mario Morelli



LA NOTA DELL’EX ASSESOSORE AMENTA

In un periodo di grande tensione sociale, in cui ci cittadini sono chiamati a sacrificare parte della loro vita in nome della salute e del rispetto altrui ,episodi come quelli accaduti la scorsa giornata all’interno di una struttura pubblica di proprietà Comunale sono il segno di una tracotanza ed irresponsabilità che non ammette indulgenza, in barba a qualsiasi norma oggi in vigore.

L’uso privato di un bene pubblico, per di piu all’interno di una struttura comunale rappresenta la nota stonata, rispetto ad una popolazione che sta onorando al meglio le direttive nazionali in merito al Coronavirus.

Tutti i cittadini sono chiamati al rispetto delle regole, compresi coloro i quali credendosi al di sopra della legge ed investiti di presunta immunità, credono di appartenere alla categoria dei protetti, sbagliando evidentemente.

Una struttura sportiva come il Palasassi, oggi in custodia ( una prorogatio al miele) non puo essere la sede della prepotenza di irrispettosi dinanzi a cittadini oggi in cassa integrazione, privati delle loro passioni e chiusi rispettosamente in casa.

L’augurio e che il Sindaco non taccia su questo episodio avvenuto in una struttura pubblica e data la gravita dell’accaduto si prendano decisioni sulle responsabilità di avrebbe dovuto controllare e non l’ha fatto.

Massimiliano Amenta( Ex Assessore Sport Comune di Matera)