Lasciamo perdere la scampagnata elettorale fatta di spot e trovate social, alcune credibili, altre poco, altre incredibili, e continuiamo a sperare che Matera avrà una svolta negli uomini e nei programmi. Non sarà così, ma chissà… Per cui è bene affidare alla pedalata, lasciate perdere quella pigra assistita da fare anche in piano, e guardiamo alla tappa del Giro di ottobre come suggerisce il pro sindaco Antonio Serravezza, infervorato dal clima ciclistico della terra del ‘’Pirata’’. Il nuovo sindaco, chiunque sarà ,avrà un’età media di 50 anni, avrà forza nelle gambe per fare la salita di San Vito e fare il percorso che porterà al traguardo di via Dante. Ma prima attendiamo che parta qualche cantiere per riqualificare e mettere in sicurezza il tracciato. Per esempio il fronte urbano della Statale 7 ‘’Appia’’ con i guard rail danneggiati, qualche avvallamento di troppo nella sede stradale e via elencando. Cose da fare per tempo. Vedremo. Nel frattempo si vota e la carica dei 50.000 e passa elettori oggetto del desiderio di oltre 500 candidati consiglieri, 19 liste e sei candidati sindaci la dicono lungo su quello che ci aspetta. Nel frattempo vi consigliamo di ascoltare l’intramontabile ‘’Impressioni di Settembre’’ della Pfm. Altra musica. Qui tante note stonate.

Le riflessioni del pro sindaco Serravezza

La lotta per la conquista del Palazzo di Via Aldo Moro è iniziata anche se in sordina a causa del virus a corona. L’ex Capitale Europea della cultura con oltre sessantamila abitanti conta un corposo numero di elettori. Sei sono gli aspiranti alla carica di primo cittadino con ben diciannove liste al seguito. Un quadro politico abbastanza frammentato per una vincita al primo turno. La sera del 21 settembre conosceremo i nominativi dei due contendenti alla poltrona di sindaco che si sfideranno nell’ultimo duello la prima domenica di ottobre.

Nel frattempo ci sarà l’inizio dell’anno scolastico, come organizzare i seggi elettorali se non nelle varie palestre e/o palazzetti dello sport per non subire interruzioni e doppie santificazioni delle aule?

Il nuovo sindaco si conoscerà solo la prima domenica di ottobre e arriverà sul filo di lana per salire sul podio del Giro d’Italia per premiare il vincitore di tappa che avverrà in via Dante l’8 ottobre. Una bella fortuna perché potrà farsi subito conoscere, attraverso i media e le Tv nazionali e internazionali. Buona fortuna!