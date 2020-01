Continuità con il proficuo lavoro svolto finora, sopratutto con Matera capitale europea della cultura, insieme a Istituzioni e comunità locali, e da uomo del Sud l’auspicio che quanto fatto in Basilicata possa contagiare anche altre realtà meridionali che hanno potenzialità per superare problemi vecchi e nuovi. Sono gli impegni che il neo prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, ha assunto incontrando i giornalisti, apprezzandone il ruolo importante di informazione e per la democrazia. “La Prefettura di Matera ha detto il neo prefetto Argentieri – continuerà il suo tradizionale impegno, volto a preservare, in comunione d’intenti con gli enti locali e le Istituzioni del territorio, i livelli elevati di legalità e sicurezza che improntano la vostra, la nostra comunità”.Rinaldo Argentieri ha preso il posto di Demetrio Martino, trasferitosi alla Prefettura di Taranto.Argentieri, nato a Chieti 60 anni fa e negli ultimi sette dirigente della Prefettura di Trieste . “Legalità e sicurezza -ha aggiunto Argentieri sono “valori imprescindibili se vogliamo consolidare i traguardi di sviluppo faticosamente raggiunti e progettarne di nuovi e più ambiziosi se intendiamo assicurare la tenuta sociale di questo territorio accogliente e solidale. Per la realizzazione di questi obiettivi – ha concluso- non mancherà mai il fattivo contributo della Prefettura, sempre teso a favorire la più ampia coesione tra le Istituzioni e tra gli attori sociali per unire, mai per dividere, per includere, mai per separare”. Al neo Prefetto gli Auguri di buon lavoro.