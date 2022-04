“Il Family act con il Pnrr è un investimento per il futuro” . Il ministro della Pubblica Istruzione, Elena Bonetti,ci crede e ne parla con entusiasmo, invitando enti, istituzioni locali a cogliere la sfida della progettazione, per coinvolgere appieno i giovani, le donne che nella società hanno più di un ruolo allo stesso tempo. Lo ha detto a Matera, accolta dal prefetto Sante Copponi , dal consigliere regionale Luca Braia e dalla preside Patrizia Di Franco, intervenendo nel corso di un incontro con gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore ” Duni Levi ” sul tema delle pari opportunità di genere nell’ambito dell’economia

” E’ una risorsa, una scommessa per il Paese – ha detto il ministro Elena Bonetti- e non solo per la quantità delle risorse messe in campo, Ma per l’investimento di progettualità innovativa e per risolvere con il Pnrr quegli ostacoli che per troppo tempo hanno rallentato lo sviluppo del Paese. Una di queste sono le disuguaglianze, quelle generazionali, di genere e territoriali. L’empowerment delle donne è un asse di sviluppo del Paese, un atto di giustizia, un atto di investimento ed è per questo che abbiamo investito importanti risorse per asili nido, imprenditorialità femminile,nella formazione stem delle ragazze e nella certificazione per la parità di genere che porterà parità fiscale alle imprese,vantaggi anche dal punto di vista degli appalti. Tutto l’investimento del Pnrr è rivolto ad aumentare qualità e quantità del lavoro femminile. E qualità produttiva del nostro sistema imprenditoriale, per questo che abbiamo introdotto condizionalità (almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni saranno donne giovani) e premialità che porta avanti politiche dei talenti femminili”.



In tutto questo la riforma del family act poggia su assi importanti come pari opportunità, educazione, genitorialità.” La riforma del family act -ha detto il ministro Bonetti- riconosce che investire in genitorialità ed educazione serve per contrastare quel, apparentemente, inarrestabile declino demografico che sta colpendo il Paese, e che rende il nostro futuro non sostenibile . E quindi diventa per noi una sfida prioritaria e altrettanto lo è nella piena realizzazione del protagonismo delle donne. Questa è la grande sfida che ha l’Italia davanti a sè, che ha l’Europa tutta intera, perchè oggi abbiamo portato avanti con convinzione la riforma del family act . E’ una riforma di investimento -ha concluso-ed è per questo che nell’ambito del Pnrr abbiamo scelto l’investimento sulle pari opportunità e sull’educazione come assi prioritari”. Ora tocca al territorio…lavorare con serietà e accelerando i tempi.