Quando in anticipo sulle nostre antiche disillusioni verranno a chiederci di pazientare, noi quella rabbia non regaliamogliela in fretta. Così, parafrasando trovo il senso dei primi versi di De Andrè che canta il bombarolo degli anni Settanta: pulsioni indicibili, che oggi squassano dentro, ma non si traducono in azione; si trasformano in parola riflessiva. E come per me, tanti, che non vogliono lasciarsi abbindolare dalle facili e prevalenti narrazioni di quelli che oggi verranno a ripeterci che no, non è ancora il momento di pensare al Sud; Che già si sbracciano dai media, reggicoda dei loro datori di lavoro.

Oggi la pandemia, che si diffonde quasi con la velocità dei flussi finanziari mondiali, ha messo in scacco la crescita, ha fermato la grande giostra e rischia di schiantarla. La vastità dell’evento e la radicalità delle sue implicazioni, i morti e la distruzione di ricchezza, impongono che dopo la grande tempesta nulla sia più come prima.

Ma sarà davvero “nulla come prima”? Torneremo per davvero a riparlare di Sud, a metterlo finalmente al centro di qualsiasi ipotesi di sviluppo del Paese? A giudicare dai rituali dei governanti e soprattutto in Europa, non credo proprio!

Più in generale, le forze politiche, in realtà, prima di chiedere all’Unione Europea una interpretazione più flessibile dei trattati di Bruxelles o una ra­dicale loro revisione come condizione per restare nell’Unione Europea, si dovrebbero porre apertamente, senza infingimenti, una domanda di fondo: Quale nuovo sviluppo e quale conse­guente politica degli interventi si potrebbe immaginare per il Paese?

Occorre riconoscere una verità: il declino nazionale è iniziato molto prima della pandemia. E’ iniziato molto prima dell’adesione all’Unione Europea, già dalla metà degli anni Settanta, con il profondo cambiamento verificatosi a scala mondiale, cioè con la fine del fordismo e l’emergere di condizioni strutturali che esigevano una nuova offerta, diffe­renziata e personalizzata.

Da allora, il gruppo dirigente è stato sempre meno all’altezza della situazione: confidando provincialisticamente, fino all’au­tolesionismo, nell’ideologia neoliberista, non si è preoccupato – al contrario di quanto avveniva nei più importati Paesi del centro – di dare un nuovo indirizzo alla struttura produttiva e di consentirle di conquistarsi un ruolo più autonomo e più for­te nella divisione internazionale del lavoro.

Le grandi imprese private hanno perso slancio imprenditoria­le e si sono ridimensionate, mentre quelle pubbliche, eccetto alcuni casi di eccellenza, sono state in buona parte privatizzate e, spesso, lasciate al capitale straniero, perdendo autonomia e capacità traente.

Le piccole medie imprese del made in Italy hanno saputo me­glio interpretare le nuove istanze strutturali: offrendo prodotti caratterizzati da personalizzazione ex post[1], sono diventate la par­te più vitale della struttura produttiva nazionale. Tuttavia non sono riuscite ad assumere un ruolo sufficientemente traente né ad affermarsi sul mercato mondiale come le loro potenzialità a­vrebbero permesso.

Rimaste per buona parte con una dimensione aziendale troppo modesta e prive di una politica pubblica di orientamento e so­stegno, non sono state in grado di darsi funzioni indispensabili per competere in modo adeguato a livello mondiale. Molte di loro, attardatesi su una produzione di media o di bassa qualità, sono uscite dal mercato o, per non uscirne, si sono barcamenate, spesso impiegando lavoro precario o lavoro nero. E alla ripresa, depotenziatasi la pandemia, sarà ancora peggio!

Eppure, nonostante ciò, l’Italia avrebbe ancora una grande opportunità – ce lo ripetono economisti, sociologi industriali, grandi meridionalisti: privilegiare la personalizzazione ex post e avviare una riconfigurazione della struttura produttiva, puntando, nell’ambito dell’industria, sulla meccanica strumentale e, nell’am­bito del terziario, sui trasporti e sulla logistica; nello stesso tempo, fare del Mezzogiorno il luogo d’innesco del nuovo svi­luppo.

I porti di Taranto, Gioia Tauro e Crotone, se fossero ricono­sciuti nel ruolo mondiale che compete loro, sarebbero una leva formidabile per realizzare tale nuova prospettiva.

In quanto esclusiva economia esterna, consentirebbero di pro­muovere nel Sud ciò che nel passato non era mai stato possibile realizzare: un ampio processo d’industrializzazione.

Sarebbe però indispensabile creare un bacino di produzione adeguato alle esigenze dei prodotti della personalizzazione ex post, cioè non solo autopropulsivo ma anche autocentrato, perseguendo due obiettivi:.

Da un lato, occorrerebbe una nuova organizzazione aziendale, rete stretta, cioè piccole aggregazioni aziendali, costituite da imprese specializzate in produzioni complementari, in grado di esaltare la peculiarità dei loro requisiti, ma anche, grazie ad a­deguate economie di scala, di acquisire indispensabili, strategi­che, funzioni aziendali: il distretto industriale! Da un altro lato, occorrerebbe un nuovo assetto territoriale che ne consentisse l’affermazione, ovvero che fosse caratterizzato da due requisiti: un’accessibilità adatta a garantire relazioni altamente interattive, faccia a faccia, radicate nel territorio, con fre­quentazioni personali giornaliere; un ambiente messo in sicu­rezza e appagante, in grado di tutelare le risorse naturali e valo­rizzare i saperi produttivi storicamente acquisiti, consentendo agli abitanti un profondo legame con i loro luoghi e piena co­scienza della loro identità culturale: il progetto locale di sviluppo!

Di conseguenza, proprio per consentire alla personalizzazione ex post la piena affermazione, si imporrebbe come priorità – in alternativa a una generica politica degli incentivi – un grande piano territoriale (come lo fu il Piano del lavoro di Di Vittorio) che riguardasse il sistema dei trasporti e la difesa del suolo. Non mancano studi e proposte:

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, sarebbe decisiva una linea dell’Alta capacità tra Napoli e Palermo (utilizzata an­che dal Servizio ferroviario regionale), il cui tratto tra Sa­lerno e Reggio Calabria avesse un tracciato interno al territo­rio, dove è situata gran parte degli insediamenti storici, garantendo dovunque nel Sud la necessaria accessibilità. Inoltre, tramite un’appropriata reinterpretazione degli assetti insediativi esistenti e delle loro tendenze evolu­tive, vi sarebbe la possibilità di costituire tre nuove città poli­centriche di livello regionale, in cui gli spostamenti fra i loro poli, o fra parti dei loro poli, avverrebbe­ro sempre entro i 60 minuti. Fra queste, una città apulolucana, anulare con estensioni a stella, incentrata su Potenza, Ferrandina, Matera, Altamura, Gravina e Genzano.

Per quanto riguarda l’ambiente, si tratterebbe di realizzare o­pere contro il dissesto idrogeologico. Sarebbe urgente effettua­re una metodica coltivazione del bosco, ridurre gli arbusteti nel­le sue parti periferiche a favore dell’ampliamento dei prati e dei pascoli, mettere a regime il sistema delle acque, realizzare il rias­setto dei terrazzamenti, recuperare e riusare il patrimonio abitativo abban­donato.

Il Mezzogiorno, costruendo questo assetto territoriale e, nello stesso tempo, praticando una mirata politica industriale, potreb­be far leva su due peculiari punti di forza industriali:

le imprese che trarrebbero grande vantaggio dal nuovo ruolo dei porti di Taranto, Gioia Tauro e Crotone e, in generale, dal nuovo siste­ma dei trasporti, ossia quelle della meccanica pesante (beni stru­mentali di grande dimensione e navalmeccanica); le imprese che trarrebbero importanti opportunità dalla difesa del suolo, ovvero quelle delle filiere bosco-legno e agroalimentare; e nella rivitalizzazione dei paesi e borghi per effetto del loro conseguente ripopolamento.

In più, potrebbe contare su alcune grandi imprese in settori di produzione ad alto valore aggiunto, italiane ed estere, in grado di accrescere il proprio radicamento nel territorio con nuovi e innovativi prodotti e, tramite un indotto di imprese fornitrici dotate di sufficiente massa critica e di abilità/duttilità creatività distintiva del made in Italy, favorire la crescita di due poli di componentistica con mercato mondiale, quello del materiale rotabile e quello aeronautico, concreta premessa per una loro evoluzione in due settori produttivi.

Il governo Conte, con la firma del Memorandum proposto dal­la Cina (la “via della seta“), avrebbe dovuto assumere queste proposte – ormai arcinote nelle discussioni sul Mezzogiorno – co­me il suo programma sulle infrastrutture, sul sistema produtti­vo e sulla collocazione geopolitica nel Mediterraneo e nel mon­do.

Che fine ha fatto quel Memorandum? E’ veramente possibile ignorare il ruolo esclusivo e totalizzante che i porti di Taranto, Gioia Tau­ro e Crotone potrebbero assumere nell’emisfero orientale, con­sentendo all’Italia di diventare leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica e attuare un importante ampliamento del mix settoriale della sua struttura produttiva, indispensabile per una più alta produttività?

Dov’è la reazione meridionalista dei nostri sindaci, presidenti di regione, istituzioni, partiti, sindacati, movimenti sociali? E occorre aggiungere: dove sono rintanate le nostre popolazioni? Si vuol mostrare ancora una volta la totale incapacità di cogliere, con la via della seta, una storica, irripetibile, occasione: fare del Mezzogior­no il centro di una nuova area economica nel Mediterraneo, in contrasto con l’imperialismo mondializzato e a favore di un nuo­vo quadro geopolitico, più equilibrato, multipolare?

Dopo anni di di­battiti sulle inefficaci Zone Franche Urbane, e le altrettanto inutili Zone Economiche Speciali, pen­sare di attrarre investitori italiani e stranieri al Sud grazie ad una temporanea e parziale riduzione delle tasse è totalmente inutile quando i Paesi dell’ex blocco sovietico garantiscono sgravi fiscali ben più ingenti e duraturi.

E per di più, l’autonomia differenziata proposta da Ve­neto, Emilia Romagna e Lombardia, siglata in tre differenti ac­cordi tra le tre regioni e il Governo Gentiloni, rischia di essere la pietra tombale di qualunque politica industriale nazionale e di qualunque intervento pubblico nel Mezzogiorno.

L’idea di trattenere il gettito fiscale nelle regioni ricche mina l’unità dello Stato italiano ed è la conseguenza ultima delle po­litiche di austerità: infatti il cosiddetto “vincolo esterno” dell’Unione Europea, contraendo la spesa pubblica nazionale, de­termina il “vincolo interno“, ovvero la secessione dei ricchi, per usare il titolo del recente saggio di G. Viesti.

In una tale situazione occorre opporre, alla se­cessione silenziosa delle regioni ricche del Nord, il Mezzogiorno e i suoi porti come chiave di uno sviluppo del Paese fondato su una nuova natura delle relazioni produttive, quelle della per­sonalizzazione ex post e su tre bacini produttivi autocentrati, al Sud, al Centro e al Nord, indivisibili per interdipendenze/integra­zioni produttive e per accessibilità.

Il nuovo processo di sviluppo implicherebbe, ovviamente, un investimento nel territorio molto ingente, eccezionale. Ma – anche se tutte le forze politiche sembrano ignorarlo – qualsiasi programma che si proponesse il rilancio del Paese ri­chiederebbe comunque uno sforzo finanziario di grandissima entità.

Il Mezzogiorno aveva, già prima dell’esplosione della crisi sanitaria, ancora quasi 1,4 milioni di lavoratori sen­za lavoro, poco meno della metà di quelli presenti in Italia (senza considerare la crescente massa di lavoratori precari, di lavoratori in nero e di persone inattive che desidererebbero ave­re una dignitosa occupazione). Oggi sono di gran lunga maggiori. Assumendo come obiettivo a medio-lungo termine, cioè sette anni, la realizzazione di opere territoriali pari a quelle effettuabili impiegando tutti i disoccu­pati, il capitale anticipato occorrente sarebbe di ben 280 mi­liardi di euro.

Dunque, solo per il Sud, si avrebbe bisogno di una quantità di risorse finanziarie molto superiore non solo alle risorse già stanziate e disponibili, ma in generale, a quelle che il mercato tradizionale, anche senza il vincolo dei trattati dell’Unione Eu­ropea, sarebbe normalmente in grado di permettere.

Gli scettici diranno che tale ipotesi è irrealizzabile perché non vi sono i soldi. La risposta è che il mercato alternativo[2], poiché scavalcherebbe i limiti del mercato tradizionale permettendo di operare fuori dalla concorrenza, aprirebbe a possibilità finan­ziarie molto rilevanti, insperate, i cui flus­si finanziari non rientrerebbero nel perimetro contabile dello Stato. E comunque, in aggiunta al mercato alternativo possono essere prese in considerazione altre ipotesi che passano per una riforma della Procedura sugli Squilibri Macroeconomici fra Paesi in senso keynesiano.

Grazie ad esso sarebbe possibile mobilitare tutte le forze pro­duttive meridionali, anche quelle marginali e del sottoproleta­riato, suscitando in chiunque la speranza e l’orgoglio di un nuovo futuro contro la rassegnazione a una vita di povertà o di u­miliante assistenzialismo o, peggio, di corruzione e di assogget­tamento alle organizzazioni criminali, senza possibilità di emancipazione.

Il nuovo mercato, per giunta, consentirebbe di dare una rispo­sta strategica, e non puramente tattica (ingannevole), al proble­ma dei flussi migratori verso l’Unione Europea, ponendo real­mente fine agli sbarchi sulle coste dell’Italia e degli altri Paesi europei.

I migranti potrebbero partecipare a un lungimirante piano di interventi nei Paesi del Nord Africa, realizzato dai governi di tali Paesi su iniziativa italiana.

L’Italia, agendo in questa prospettiva, avrebbe le migliori con­dizioni per acquisire un ruolo sempre più autonomo e, nello stesso tempo, sempre più importante entro il quadro geopolitico mondiale.

Riqualificherebbe il proprio assetto territoriale e si darebbe un mix settoriale più ampio, più diversificato e più qualificato. Colmerebbe in tempi socialmente accettabili il divario di produttività che separa la sua economia da quella dei Paesi più for­ti e si impegnerebbe ad affermare sul mercato mondiale una nuova offerta produttiva.

Potrebbe diventare il principale produttore mondiale sia di macchine, impianti e linee di produzione “chiavi in mano” sia di modelli organizzativi nell’ambito della personalizzazione ex post, ovvero di beni e servizi esclusivi da offrire a tutti i settori di produzione e a tutti i Paesi che ne avessero bisogno.

Contemporaneamente, potrebbe acquisire il ruolo di principa­le centro trasportistico e logistico dell’emisfero orientale del pianeta, con il controllo e la gestione di gran parte del traffico container mondiale tramite i porti del Sud.

Obiettivo di fondo non sarebbe semplicemente esportare di più, bensì esportare per favorire una nuova divisione interna­zionale del lavoro, costruendo nuovi rapporti di scambio con i Paesi del centro e, soprattutto, con i Paesi della periferia, che, costretti a forti dipendenze di natura neocolonialista, hanno bi­sogno di avere un crescente controllo sui propri mezzi di pro­duzione e avviare un originale decollo economico.

[1] pochi modelli, ma con tante varianti ad hoc, a differenza dei prodotti personalizzati ex ante, cioè con tanti modelli e poche varianti, sempre predefinite, a catalogo.

[2] Il mercato alternativo è parte di un’ipotesi di sviluppo che muove da una visione strutturale, per la quale il lavoro si crea direttamente indiiduando una fondamentale strategia di sviluppo che orienti le forze produttive, e non indirettamente facendo crescere l’offerta o la domanda mediante incentivi entro il libero mercato.