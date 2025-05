Il M5S presenta la lista a sostegno di Bennardi sindaco.

E’ stata presentata questa mattina la squadra di candidati consiglieri a sostegno di Bennardi. Presente il coordinatore regionale del M5S, il deputato Arnaldo Lomuti, il rappresentante del gruppo territoriale Leonardo Rubino, il candidato sindaco Bennardi e i candidati nella lista del Movimento 5 Stelle di Matera, costituita da molti i professionisti, ingegneri, geometri, la metà laureati, c’è anche un docente universitario, due insegnanti di scuole superiori, imprenditori, commercianti, volontari e presidenti di associazioni, studenti, donne che hanno vissuto da vicino l’esperienza della violenza di genere, della disabilità, donne sensibili al benessere animale. Tra i candidati anche Gianluca Vito 18 anni, studente al Liceo Stigliani e Alice Monaco 20 anni, studentessa universitaria, che Domenico Bennardi segnala come i candidati più giovani di questo appuntamento elettorale, ed è bello ha dichiarato che persone cose giovani, “i nostri ragazzi, della nostra città siano ancora attratti dalla politica, quella con la p maiuscola e al servizio della comunità, anche perché ci hanno espresso varie esigenze e indicazioni che abbiamo inserito nel programma. Ci sono anche tra i candidati: Massimo Andrisani, 36 anni, ha una laurea triennale in Lettere e Filosofia conseguita a Bari. Valentina Arena, nasce a Matera nel 1983. Diplomata come perito tecnico commerciale, nel lavoro come nella vita ha vissuto la sua capacità all’ascolto e l’attitudine ad offrire il proprio tempo agli altri come una naturale propensione ed al tempo stesso una sfida con la sua disabilità uditiva che la accompagna dall’adolescenza. Gaspare Caione, Classe 1956. Laureato in scienze biologiche presso l’università degli studi di Siena. Ha lavorato con aziende farmaceutiche. Angela Caldarola, madre e nonna. Già consigliera comunale nella precedente amministrazione con Bennardi sindaco, ha ricoperto il ruolo di Presidente di Commissione Ambiente. Valerio Caputo, classe 77. Diplomato in ragioneria, indirizzo perito commerciale. Attualmente impiegato presso un’azienda materana come responsabile commerciale area Italia. Mimma Carlucci classe 78, diplomata come perito informatico all’ ITIS Pentasuglia di Matera, si laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Bari. Attualmente lavora presso il Comando dei Vigili del fuoco dì Matera come Ispettore Informatico. Dal 2020 al 2024 è stata consigliera comunale e presidente della Commissione Innovazione prima e Presidente della commissione Opere Pubbliche poi. Michele Centonze, nasce a Matera nel 1968, ha conseguito il diploma di perito elettronico e la laurea in ingegneria elettronica. L’interesse professionale è orientato alla progettazione di sistemi automatici per applicazioni industriali, una passione che, in qualità di docente presso l’IIS “G.B. Pentasuglia” di Matera, trasmette agli studenti con entusiasmo. Da più di dieci anni è parte attiva del Movimento 5 Stelle. Roberto Coretti, nasce a Matera nel 1991, dopo il diploma in Ragioneria inizia una carriera come commerciante e imprenditore nel settore gastronomico e dei prodotti da forno. Tiziana De Palo, nasce a Matera nel 1974, imprenditrice, nel settore della formazione, della cultura e recentemente del settore gastronomico. Attivista del Movimento 5 Stelle da oltre dieci anni, candidata alle regionali e alle comunali sempre col Movimento. Già consigliera comunale nell’Amministrazione M5S dal 2020 al 2024. Filomena fiore, detta Milena nasce nel 1987. Laureata con lode presso la facoltà di giurisprudenza a Bari. Dal 2020 lavora come Amministrativa nella pubblica amministrazione. Antonella Fontana è presidente di un’Associazione a tutela delle donne e per la prevenzione della violenza di genere. Da anni, porta avanti con passione e responsabilità un impegno civile e culturale che mette al centro il rispetto, la dignità, la solidarietà e la lotta contro ogni forma di violenza, in particolare quella di genere. Angelo Girardi classe 1970. Diploma perito elettrotecnico presso itis pentasuglia matera .dal 1990 piccolo imprenditore del materano istruttore insegnante presso autoscuola girardi oggi la fenice. Istruttore ed insegnante scuola nautica la fenice. Esperto in sicurezza e mobilita’ stradale. Anna Guida classe 1982. Laurea in tecniche audiometriche nel 2007 c/o Università degli studi di Bari. Lavora dal 2016 all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera c/o il reparto di otorinolaringoiatria come audiometrista. Cantante, amante della musica. Gianfranco Losignore, classe 1972. Attivista del M5S dal 2014.

Da 26 anni si occupa di ecologia-informatica. Diplomato al Liceo Artistico “C. Levi” e Laureato in Scienze Motorie. Dal 2020 al 2024 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale e Presidente di Commissione Mobilità Sostenibile, Sicurezza stradale. Nel mese di luglio 2024 è stato anche capo Gruppo M5S in consiglio. Gianvito Lupo, classe 2006, frequenta l’ultimo anno al Liceo Tommaso Stigliani settore scienze umane opzione economico sociale. Nonostante la giovane età ha preso la decisione di mettersi in gioco convinto che il cambiamento parta dalle piccole azioni quotidiane e dalla partecipazione attiva alla vita della comunità. Eustachio Vincenzo Antonio Magnante, nasce a Matera nel 1968. Ha conseguito il diploma di ragioniere presso l’ Istituto Tecnico Statale Commerciale “A. Loperfido” di Matera e nel 1998 l’ attestato di “Esperto di Marketing nel Settore del Turismo Alternativo”. Antonio Materdomini, libero professionista, imprenditore. Da sempre nel M5S, primo portavoce del Movimento a Matera, nell’ultima amministrazione ha ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale, Presidente del Consiglio Comunale e Vice Sindaco con delega all’urbanista. Alice Monaco classe 2004, dopo aver vissuto 17 anni a Milano, si trasferisce a Matera dove si diploma al Liceo Tommaso Stigliani di Matera, indirizzo Scienze Umane opzione tradizionale. È iscritta alla facoltà di giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Milano. Giuseppe Paolicelli, conosciuto a Matera come GEPPO, è Laureato in Ingegneria Edile (Edilizia Sostenibile). Ha lavorato nell’ambito ingegneristico e architettonico dall’età di 25 anni in Puglia e Basilicata. Emanuele Pilato, Libero Professionista, è stato consigliere comunale dal 2020 al 2024 con il sindaco Bennardi, ricoprendo anche il ruolo di capo gruppo del M5S in consiglio comunale. Nel 2024 è diventato Vice Presidente della Provincia di Matera e poi Presidente della Provincia di Matera. Pasquale Scarcia si è laureato in Chimica Farmaceutica presso l’Università degli Studi di Bari, conseguendo nel 2002 il dottorato di ricerca in Biochimica Cellulare e Farmacologia Cellulare. Dal 2022 è professore associato in Biochimica Clinica presso il Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari dove è titolare del corso di Biochimica applicata. Nicola Stifano, docente di Lingua e Cultura Inglese presso il Liceo Stigliani di Matera, già consigliere comunale M5S con Bennardi sindaco e Presidente della Commissione Cultura e Sassi dal 2020 al 2024. Teresa Ragucci, classe 1977, a Napoli si diploma come ragioniere e perito commerciale, frequenta la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. Da dieci anni svolge volontariato; dal 2018 è attivista antiviolenza e per la parità di genere dedicandosi all’inclusione, al contrasto alla violenza, alle discriminazioni. Pone attenzione ai giovani ed alle categorie più fragili.

Il candidato sindaco Bennardi ha ricordato i punti principali del programma, una Task Force tecnico-politica per la conclusione di tutti i cantieri e progetti PNRR; l’ estensione del servizio mensa scolastica da settembre a giugno. Mettere a bando la gestione degli impianti sportivi e dei contenitori culturali comunali. La riqualificazione di tutti i parchi giochi cittadini. E poi fare di Matera un simbolo internazionale di città della pace, della cultura e del dialogo. Infine il punto sul benessere animale. Costituire un’oasi felina e avviare progetti di sterilizzazione. Il programma è presente in forma integrale sul sito www.ripartiamomatera.it

“Chi vota per Cifarelli” ha incalzato Bennardi, “vota per Casino, vota per Pittella, vota per una regia potentina, che non ha fatto e non farà mai nulla per Matera in una aggregazione multiforme, senza identità politica e impossibile da gestire. Votare a destra significa votare a favore di quelle politiche nazionali per il riarmo, significa votare a favore di un governo regionale che ha fallito in sanità, ambiente e infrastrutture, che ha preferito riempire di medici le proprie liste, distraendoli dal loro importantissimo lavoro, una destra che ha candidato un tecnico in un momento cruciale in cui abbiamo bisogno di politica per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e offrire visione su basi valoriali ben precise.”