Il gruppo civico “Pisticci in Comune” non condivide il recente accordo tra M5S,PD, Lista civica “Insieme” e Lista civica “Lista dei cittadini”.

Il gruppo civico “Pisticci in Comune” con una nota inviataci da Rocco Salvatore Scaramuscio– in riferimento al recente accordo intercorso tra le forze di maggioranza e altre di opposizione– chiarisce “che intende tenere fede al mandato elettorale e che, nei recenti accordi tra la Maggioranza e alcune forze politiche di opposizione, non ricopre alcun ruolo.

In quattro anni l’Amministrazione Albano ha avvicendato tre Vicesindaci e cinque Assessori. Non basta, ora tre consiglieri di minoranza siedono tra i banchi della maggioranza.

In assenza di un qualsiasi motivo politico, i fautori di questa manovra hanno stravolto la volontà popolare arrogandosi il diritto di sostituirsi ad essa.

Un colpo alla democrazia che arriva da chi avrebbe dovuto difenderla.

Un colpo di mano che non intendiamo sostenere perché riteniamo che la coerenza, la lealtà, il rispetto della volontà dei cittadini, benché principi ormai bistrattati nell’ambito politico, ci appartengono e ai quali non intendiamo derogare.

Il nostro è un impegno che non scaturisce da ruoli o incarichi da barattare.

Forse facciamo politica anacronistica, ma continueremo in questa direzione perché riteniamo che anche solo il buon esempio possa essere utile a educare le nuove generazioni.

Le dicerie su un nostro coinvolgimento in questa operazione, non trovano alcun elemento di prova, né possono essere credibili per la storia e la lealtà che i nostri attuali attivisti hanno sempre dimostrato.

Il Campo Progressista è tutt’altra cosa rispetto a quello paventato in Consiglio Comunale per giustificare una mera e propria spartizione di poltrone e dare continuità a una Maggioranza ormai dilaniata da liti intestine e in debito di ossigeno.

E’ un’idea che nasce per rivoluzionare la politica, per creare un’area di centro sinistra ampia e inclusiva. Tutto il contrario di quanto fatto a Pisticci dove alcune forze politiche hanno tramato e concluso un’operazione unica nel suo genere.

Hanno deciso chi doveva stare dentro e chi fuori, senza attendere la fine naturale del mandato. Preoccupati solo di anticipare le proprie mosse per evitare che alle prossime amministrative ci si potesse sedere a un tavolo con pari dignità.

Noi restiamo convintamente fuori e continueremo il nostro impegno politico scevro da accordi che nulla hanno a che fare con l’interesse della comunità. Per noi il momento delle decisioni arriverà alle prossime amministrative quando saranno i cittadini a legittimare la classe dirigente. Per noi sarà ancora una volta la volontà dei pisticcesi a decidere quale sarà il nostro ruolo.”

