Il ruolo di città internazionale di Matera, per tutta la Basilicata e per il Sud, non poteva che essere confermato e sostenuto dal Governo. E così è stato con la conferma, già sentita in campagna elettorale e ribadita dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella Città dei Sassi in occasione di un vertice con il sindaco Domenico Bennardi, al quale hanno partecipato anche il viceministro degli Interni Vito Crimi, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.



“Con il sindaco Bennardi (M5S) -ha detto il ministro Luigi Di Maio-ci siamo detti in questi mesi che vogliamo far conoscere sempre di più Matera in tutto il mondo: quale migliore occasione del G20 Esteri portando qui 30 delegazioni dai Paesi più importanti del mondo. Con il G20 Esteri, tra fine giugno e inizio luglio 2021 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati su Matera. Ci saranno 20 ministri, i numeri 2 di tutti Paesi più importanti del mondo, insieme a una decina di delegazioni internazionali, con cui affronteremo le questioni per superare la crisi procurata alla pandemia. Riflettori che abbiamo avuto nel maggio 2017 con il vertice del G7 dei ministri dell’economia e dell’Unione Europea a ridosso dell’anno di Matera capitale europea della Cultura”.

Naturalmente occorrerà attivarsi per tempo e dotare la Città di quelle infrastrutture e dei collegamenti delle quali ha bisogno.



Il sindaco Domenico Bennardi su questo tema ha annunciato che stimolerà le diverse Istituzioni su questioni annose come quelle dei collegamenti viari, ferroviari e su gomma. ” Ma ci impegneremo– ha aggiunto- anche su altri aspetti che riguardano la ricettività, le infrastrutture immateriali e i servizi’‘.

Bennardi, ricordiamo, ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale aperto – con i vertici regionali- sulla questione del riordino sanitario e dell’ospedale in particolare. Nella conferenza stampa, a valle del tavolo di confronto, si è avuto tempo e modo di parlare anche di emergenza covid e di politica con riferimento al successo del M5S grazie alle alleanze con partiti e movimenti che ne hanno condiviso programmi e percorso.



“Chiedo responsabilità ai cittadini italiani, soprattutto ai più giovani-ha detto Di Maio, parlando dell’emergenza coronavirus- a cui chiedo di evitare assembramenti in tutta Italia, in particolare la sera”. E ha invitato, citando il ministro della Sanità, Roberto Speranza, a stringere i denti in vista dell’impiego del vaccino.

“Lo ha detto anche il Ministro Speranza -ha rimarcato Di Maio- contiamo di andare a regime entro la metà del 2021. Questo significa che dobbiamo stringere i denti nei prossimi mesi e stare attentissimi Abbiamo bisogno di tempo, responsabilità ai cittadini e l’appello ai più giovani è quello di stare attenti perché in questo momento

rischiano di colpire la salute dei propri genitori e dei propri nonni. Scaricate l’APPimmuni” .



Poi il passaggio sulla politica. ”Nei territori dove dialoghiamo -ha detto il Ministro- con le altre realtà risultiamo vincenti ma per farlo servono persone in gradi aggregare e su questo il sindaco Bennardi è stato bravissimo“.

E altrettanta bravura, umiltà e senso pratico dovrà mettere nel formare la nuova giunta e nel mettere a punto la macchina comunale. Due sfide non di poco conto, che attendono soluzioni.

Sostegno è venuto anche dal capo politico e viceministro degli Interni Vito Crimi che ha ”autorizzato” l’alleanza del M5S a Matera, la prima per le amministrative. “Il nuovo sindaco -ha detto Crimi- potrà essere di slancio per Matera, una città importante per il ruolo che ha avuto l’anno passato” da Capitale europea della Cultura 2019. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire la bellezza della Città dei Sassi e del Materano, così come ha sempre detto il nostro sindaco in campagna elettorale“.

E ora al lavoro a Matera come a Roma, a Potenza a Bruxelles: problemi e progetti sono sul tavolo e attendono di essere concretizzati, come la Casa delle Tecnologie per la quale occorre definire alcuni adempimenti come ha ricordato Mirella Liuzzi, viceministro all’Economia e alle Finanze, o il servizio di raccolta rifiuti che va rimodulato dopo la sospensiva ”per opportunità” deciso dalla passata Amministrazione comunale.



All’esterno del Comune di Matera, è stata srotolata una “Sciarpa della pace” lunga 25 metri e cucita dalle donne dell’Aide, associazione presieduta da Anna Selvaggi, in occasione della designazione della per Città dei Sassi a Capitale europea della Cultura 2019.