Siamo stati a ”Casa Cervi”, anni fa , a Campi rossi di Gattatico (Reggio Emilia) a visitare un museo di forte impatto emozionale che racchiude la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne. E la foto in bianco e nero, tra le tante testimonianze che ne ricordano la storia e l’ultimo sacrificio, dei fratelli Cervi è quella che colpisce per fierezza e coerenza di sette fratelli Cervi : Gelindo ,Antenore ,Aldo ,Ferdinando, Agostino , Ovidio ed Ettore , fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia. Erano i figli di Alcide Cervi (morto nel 1970) e di Genoeffa Cocconi (deceduta nel 1944). Una famiglia antifascista che guardava in faccia la realtà come descritto nei film dedicati, nelle canzoni della Resistenza o in quella ”militante” dei Modena City Ramblers o in pubblicazione e saggi come ” Io che conosco il tuo cuore. Storia di un padre partigiano raccontata da un figlio” di Adelmo Cervi con Giovanni Zucca, edito da Piemme. Una eredità da trasferire ai giovani, a tutti i costi, recuperando quel tempo perduto che ha favorito i rigurgiti nazifascisti e svolte autoritaristiche, che rischiano di cancellare quanto conquistato con sacrifici fino a quello della vita come fecero i fratelli Cervi. E l’appello viene dal giovine Adelmo, un ”motore” turbo che gira l’Italia, incontrando giovani nelle scuole, dando il suo contributo all’Associazione nazionale partigiani (Anpi) nei congressi come quello di Scanzano Jonico (Matera).Lo abbiamo incontrato a Matera, per una breve visita alla città, accompagnato dall’accetturese ed emiliano di adozione Giuseppe Chiarillo e da una rappresentanza dell’associazione ”Libera” di Cento (Ferrara).



Sentirlo parlare, e ricordare come fosse ieri, la storia di famiglia, sfogliando le pagine del libro è uno stimolo all’impegno. Un invito concreto a rimboccarsi le maniche a tutela delle ”libertà” indicate nella Costituzione, sempre sotto attacco ”revisionista” con la complicità di quanti cambiano idea, ideologia, esperienze, storia, quando si tratta di difendere il potere(il proprio) per il potere. E se la Costituzione, dopo le incrinature al ”Titolo V” e le striscianti mire presidenzialistiche sostenute da maggioranze del ”tutti insieme incompatibilmente” e da riletture strumentali e negazioniste della storia della Repubblica e allora significa che occorre fare il ‘mea culpa” o, come si scriveva un tempo ,in maniera aulica, ‘ battersi il petto e il crine”.



” Beh credo -dice Adelmo Cervi- abbiamo tanto di che rimproverarci, sopratutto nel fatto che è nata una Repubblica democratica con il sacrificio di tanti, mio, di una famiglia intera. E’ nata una Repubblica con una Costituzione meravigliosa, importante, perchè qualcosa di nuovo con la Resistenza stava nascendo . Il problema grave è che questa Costituzione è stata bistratta dall’inizio. Non è mai stata applicata seriamente, sopratutto nei suoi articoli fondamentali che ci danno libertà su tutto. E quindi con una scuola che ha fatto ben poco per tramandare i valori e quella che è stata lotta della Resistenza. Quella che è stata la lotta di un popolo , perchè era popolo anche il popolo fascista.Quindi quella parte del popolo, come mio padre e i miei, che hanno lasciato la vita per combattere la tirannia nazifascista, tra le dittature più orrende che possano esistere da quando mondo è mondo. Penso che il compito era quello di parlarne, immediatamente, nelle scuole ”



Fiducioso che si possa recuperare il tempo perso. Su quello Adelmo ha una doppia valutazione. ” Beh- aggiunge- ho un giudizio un po’ un misto su questo tema. Pessimista nel senso di vedere troppo qualunquismo asfissiante nella società. Ottimista perchè ho incontrato tanta gente, nel presentare il libro sulla mia famiglia, e che c’è ancora voglia di creare giustizia in questo mondo. E sono anche duro sul principio che non si deve mollare nel ricordare il prezzo pagato per una Italia libera. Vedo che ci sono tanti che vogliono impegnarsi. Ma non siamo capaci a incontrarci tra di noi su questi temi”.



Restano i libri, i simboli e sopratutto le canzoni come ” Bella Ciao”, tradotta in varie lingue, e canto della libertà per tanti popoli oppressi, significa che certi valori non si dimenticano e non vanno dimenticati.Devono seguire, però, i fatti dice l’ Adelmo…”Cantare Bella ciao e poi star fermi non serve – commenta. Con Bella ciao ci deve stare un movimento. Dobbiamo smetterla di litigare. Ma serve l’apporto dei giovani. Al Sud ce ne sono,interessati, che vogliono conoscere, sapere. Sto facendo i congressi dell’Anpi e lo noto. Al nord dove siamo più radicati occorre fare di più. Ai giovani mando un messaggio preciso: abbiamo bisogno di voi. Se ci sono ancora tante ingiustizie , vuol dire che non abbiamo fatto abbastanza per affrontarle e risolverle. Abbiamo bisogno dei giovani delle loro idee, osservazioni, del loro impegno per superarle. Quando vado nelle scuole noto attenzione, ti vengono incontro, ti abbracciano e dimostrano che sono loro fondamentali per la democrazia del Paese. Serve l’impegno costante della gente, sentire, esprimere quello che uno ha dentro. Ai giovani dobbiamo dare la priorità di sentirsi importanti. Il cambiamento passa da loro, ma senza dimenticare i principi fondanti della Costituzione”. E la lotta continua…ricordando una frase di Pietro Calamandrei riportata nelle prime pagine del libro ” Da una parte i fratelli Cervi, da quell’altra i loro assassini. Noi stiamo dalla parte dei fratelli Cervi” e un’altra tratta dal libro del Talmud ” Sei i cieli fossero di carta, i mari inchiostro, e tutti gli alberi penne, non si riuscirebbe a descrivere la complessità del mondo”.