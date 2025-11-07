Il giovane Enrico, il Pci e l’eredità della Questione Morale

Berlinguer? Se ne ‘rileggessero” atti, discorsi, tanti smemorati ed evanescenti pseud eredi che navigano nella dimensione dell’essere ”né carne e né pesce” tra scoppole elettorali (e la Basilicata ne è un fallimentare esempio) campi larghi che si restringono perché non ci sono nè progetti e nè volontà di discutere, ammettere colpe, mandare a casa per sempre tanti inconcludenti personaggi che parlano a vuoto di centro sinistra, ma senza Sinistra, il popolo crescente degli astenuti tornerebbe a impegnarsi, a fare politica.La realtà,purtroppo, è quella mediocre di oggi all’insegna delle piazze piene e delle urne vuote… quando c’è da protestare. Ma senza elaborazione di cosa si vuole fare e dove si vuole andare e con chi ? Così si continua ad andare da nessuna parte. E allora pensiero e impegno politico di Enrico Berlinguer, in un Pci scomparso e fatto scomparire ”frettolosamente” in nome di un riformismo di facciata, sono di attualità. Organizzazione, obiettivi, valori,simboli, fedeltà alla Costituzione e, soprattutto, quella ‘Questione Morale” che continua a essere la cancrena che erode il tessuto socio- economico e politico del BelPaese. A Lauria sabato 8 ottobre, per iniziativa di Pd e Avs, la presentazione del libro ”Il giovane Enrico” Tonino Scala e Andrea De Simone. Un libro…in attesa che dalle parole a livello locale e nazionale si passi ai fatti.



LA SINOSSI

Un romanzo ma anche un contributo a conoscere meglio questa figura straordinaria che ancora oggi appassiona, incuriosisce, interroga. Siamo nell’immediato dopo 25 luglio 1943, con l’Italia ancora in guerra, con il fascismo ancora vivo, con la miseria diffusissima. Ed è in questa Italia che un ragazzo, Enrico Berlinguer, compie le sue scelte di vita di impegno con le classi subalterne e l’adesione al PCI. E qui, Tonino Scala ed Andrea De Simone ce ne hanno raccontato i due passaggi fondamentali, in due momenti vicinissimi del 1944: a Sassari, con l’adesione al PCI e con i Moti del pane che lo videro protagonista e incarcerato, e a Salerno, con il padre Mario, l’incontro con Palmiro Togliatti da cui deriveranno l’impegno attivo nel Fronte della gioventù e quello di una vita intera.



IL COMUNICATO STAMPA

Sabato 8 novembre a Lauria iniziativa Pd e Avs per riscoprire l’attualità di Berlinguer

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.00, presso Palazzo Marangoni a Lauria, si terrà la presentazione del libro “Il giovane Enrico”, scritto da Tonino Scala e Andrea De Simone.

L’iniziativa è promossa dal Partito Democratico di Lauria e da Europa Verde– Alleanza Verdi Sinistra di Lauria e nasce dal desiderio di riportare al centro del dibattito pubblico la figura e il pensiero di Enrico Berlinguer, esempio altissimo di etica politica, sobrietà e impegno civile.

All’iniziativa interverranno Aurora Di Sipio, segretaria del Partito Democratico di Lauria e Giuseppe Petrocelli, responsabile comunicazione Europa Verde-AVS Basilicata.

A dialogare con gli autori sarà Agnese Belardi, presidente del Salotto Letterario Donata Doni.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come i valori di giustizia sociale, partecipazione e trasparenza che Berlinguer incarnava possano ancora orientare la politica di oggi e costruire una nuova speranza per i territori del Mezzogiorno.

Per info

Giuseppe Petrocelli 3393108723