Il giallo della 7^ lista a sostegno di Bardi (La Vera Basilicata)

Ieri, abbiamo pubblicato l’elenco di tutte le liste (https://giornalemio.it/politica/basilicata-elezioni-regionali-2024-queste-le-liste-presentate/) presentate per le prossime regionali, aggiornato a poche decine di minuti prima dello scoccare delle fatidico termine ultimo delle ore 14,00. E avvertivamo che risultava non ancora pervenuta la pur annunciata 7^ lista a sostegno di Vito Bardi denominata “La Vera Basilicata“. Successivamente, si è appreso che la stessa sarebbe stata presentata border line e accompagnata da una vivace contestazione ad un anomalo via vai di borse che fuori orario transitavano dall’esterno all’interno dei locali preposti al deposito delle liste, da parte di esponenti del centro sinistra presenti a Matera che avrebbero a tal proposito fatto verbalizzare quanto accadeva. Situazione che sembra essere analoga a Potenza. Dunque la lista sarebbe stata acquisita e sarebbero in corso le verifiche del caso. Nel mentre ci è stata preannunciata anche l’intenzione di inoltrare denunce penali. Sulla accettazione o meno della lista si dovrebbe avere notizie nelle prossime ore. Forse domani. Nel frattempo, scorrendo i nominativi in essa contenuti, non mancano nuove sorprese in questa infinita saga pre elettorale. Tra i candidati del potentino, infatti, c’è quel Pasquale Tucciariello che prima aveva annunciato che si sarebbe presentato come candidato alla presidenza della giunta regionale con un proprio polo alternativo agli altri, salvo poi qualche giorno fa annunciare il ritiro (https://giornalemio.it/politica/area-popolare-passa-nessuna-lista-alle-regionali/) per impraticabilità del campo centrista. Della serie c’era il coraggio ma è stata la forza a mancare. Amen. In quella di Matera, invece, ci sono a sorpresa: la presenza del sindaco di Garaguso Franco Auletta, che si cimenta così anche lui in quel gesto atletico tanto di moda che è “il salto della quaglia“, aggiungendosi agli praticanti di questo freestyle, da sinistra a destra, di cui abbiamo trattato in altro articolo (https://giornalemio.it/politica/dare-un-calcio-al-trasformismo-il-marcio-della-democrazia/). Ma soprattutto, quella di Francesco Lisurici di NOI Moderati di Matera, con un ripescaggio in extremis operato molto probabilmente “a sua insaputa“, considerato che ancora ieri sera, in un fortuito incontro alle 23,00 tra le bancarelle di Gusto Italia, sollecitato sul tema, rimurginava ancora sulla sua ingiusta esclusione di cui abbiamo dato conto (https://giornalemio.it/politica/il-caso-lisurici-trombato-prima-ancora-di-essere-candidato/) e che sulla sua bacheca campeggiano ancora (al momento in cui scriviamo) i messaggi a lutto per la trombatura precoce, mentre non c’è alcuna traccia di questa novità che lo rimette in pista. Comunque, attendendo che si consumino le verifiche e che questa ultima suspence si sgonfi, ecco tutti i nomi della lista in questione:

CANDIDATI E CANDIDATE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI POTENZA

1) MARIANI GIUSEPPE

2)MARIA ALBANO

3) ANTONIO DATTOLI

4) CARMELA DI CARLO

5) ADELAIDE GUGLIELMO

6) ITALO MARSICO

7) MARIA PARISI

8) PASCALE DONATELLA

9) SALVATORE PELLETTIERI

10) GIULIO RUGGIERI

11) PASQUALE TUCCIARIELLO

12) FELICE ZURDI

13) DANIELE GIORGIO DI IOIA

CANDIDATI E CANDIDATE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MATERA

1) FRANCESCO ANTONIO AULETTA

2) GIUSEPPINA CARIOSCIA

3) FRANCO DI BIASE

4) MIRELLA GRIPPA

5) MARIA MADDALENA LA BATTAGLIA

6) FRANCESCO LISURICI

7) PASQUALE STELLA BRIENZA