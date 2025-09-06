Il Fosmit, gli atti di sindacato ispettivo e Pittella che vo’ fa l’americano

“FOSMIT (FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE): Bardi e soci hanno compreso lo spirito e la ratio della legge 31 dicembre 2021 n. 234? ” E’ la domanda che si pone Maurizio Bolognetti, Segretario Radicali Lucani, già membro del Consiglio nazionale dei “Club Pannella”, con una nota i cui precisa e prosegue: “Perché la Regione Basilicata ha destinato i denari del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) al Consorzio di Bonifica, tradendo palesemente lo spirito e l’obiettivo della legge? La domanda gioverà porla ora e nei prossimi giorni a Vito Bardi, Marcello Pittella, Musacchio e Anci. Per come la vedo io, si potrebbe addirittura ipotizzare una distrazione di fondi pubblici.

Quei denari sono dei comuni montani, dei comuni del nostro appennino, delle tanto declamate aree interne.

Un’ultima cosa, anch’essa davvero grave: la Regione non ha risposto a un atto di sindacato ispettivo presentato sul tema dal Consigliere Angelo Chiorazzo?

Vito Bardi, presidente della Giunta, e ancor più Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, hanno niente da dichiarare sul mancato rispetto di uno strumento di controllo messo a disposizione dell’opposizione e dei consiglieri?

Siatene certi, non finisce qui. Tornerò ad occuparmene in maniera approfondita e dettagliata.

Il Presidente del Consiglio regionale, tra una targa premio e l’altra, trovi il tempo di esercitare la sua funzione istituzionale. Bardi e Pittella onorino il loro ruolo istituzionale e rispettino il ruolo di controllo dell’opposizione. In generale, e per quanto mi è dato sapere, latitata la dovuta attenzione per l’operato della minoranza e prevale, per esempio nella conduzione delle sedute di Consiglio, da parte del Marchese del Grillo alias Marcello Pittella, un dato di arroganza e tracotanza. Così come, per onestà intellettuale va sottolineata l’incapacità da parte di larga parte dell’opposizione di difendere con forza strumenti che danno sostanza alla parola democrazia. A volte sorge il dubbio che in qualche caso il

tutto si risolva in mero gioco delle parti.

Abbiamo un sito pietoso (Basilicatanet), che dopo oltre un anno e mezzo di mie

sollecitazioni impedisce ricerche rapide e intuitive sull’operato di ogni singolo consigliere. Marcello Pittella, anziché manifestare il dovuto rispetto al Consiglio e ai cittadini tutti, vo’ fa l’americano.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.