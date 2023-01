Il Fontanino? Fu “una grande comitiva…” ricorda Angelo ”il rosso”

“Provocatori, poco di buono, spacciatori, ‘fricchettoni’, anche brave persone, qualche pecora zoppa…?” Non ci stanno a quelle etichette riduttive e dopo mezzo secolo chiariscono. A farlo sono quelli come Angelo ”Il rosso” di colorito e di fede politica, che tra gli anni ’70 e ’80 , a Matera, hanno frequentato l’area del ”fontanino” di via San Biagio, a ridosso della Prefettura, della Chiesa di San Domenico e della centrale via del Corso, che manteneva la prassi dello ”struscio” per fasce di età e sociali,tra i marciapiedi della ex Singer ( dal nome di una attività commerciale) o di piazza Vittorio Veneto.” Beh- dice Angelo,tra i fondatori della cooperativa agricola La Comune, ex operaio con esperienze in diversi settori- le pecore zoppe ci sono sempre state, dappertutto. Potevano esserci degli infiltrati…ma ce ne passa per dire che quelli del fontanino erano emarginati e cose simili. Sì, avevamo i capelli lunghi,barba, si discuteva, credevamo nel cambiamento e in una alternativa politica e sociale, perchè lì c’erano compagni e non solo dell’area di Sinistra ed extraparlmentare, del Pci come me e altri, e poi di Lotta continua, il Manifesto, Avanguardia Operaia, Potere operaio, Pdc’I, Servire il Popolo. E ricordo il compagno Vincenzo Lufrano, ‘sanguigno e spontaneo’ tanto da prendersi qualche multa dopo i comizi. Lo ricordo con affetto perchè era un grande compagno che si batteva davvero per gli ultimi. Il fontanino era un luogo frequentato anche da altri a cui piaceva discutere, confrontarsi, anche in maniera animata di temi di politica nazionale e locale. C’erano anche persone che oggi chiameremmo border line, che vivevano ai margini della società, perchè analfabeti o con qualche problema di disagio sociale. Noi facevamo di tutto per coinvolgerli, aiutarli a capire come andava il mondo, perchè erano persone come noi e se in qualche modo potevamo aiutarli lo facevamo volentieri, perchè nella Matera del tempo – era un paesone- ci conoscevamo tutti e il rapporto tra rioni Sassi, Civita, l’area del Liceo (via Ridola) e i nuovi quartieri era a dimensione umana. In centro e a ridosso del fontanino si poteva parcheggiare con l’auto o la moto. E noi, con altri amici, anche musicisti restavamo lì fino a tardi a discutere o a sentire musica rock progressive sopratutto , cantautori e canti di lotta naturalmente. Sì- aggiunge- le forze dell’ordine in borghese tenevano d’occhio il fontanino, frequentato non solo da figli di proletari ma anche di borghesi che nella vita,poi, hanno fatto altre scelte anche ideologiche”

Il fontanino era una grossa comitiva. Non c’erano il telefonini, nè internet e passando di lì trovavi compagni, amici. Passavano davanti anche attivisti del Msi, che a volte incrociavano durante l’affissione notturna di manifesti e a volte qualche frizione c’è stata…anche per quello che accadeva nel resto del Paese, dove attentati e provocazioni si susseguivano”.



Politica ma anche devianza, con l’arrivo dello spaccio di sostanze stupefacenti. ” Sì- ricorda Angelo- è circolata l’eroina, allucinogeni, pochi casi, ma è bastato per etichettare il Fontanino come area di spaccio. Ricordo che diede un passaggio in auto a un ragazzo di Villa Longo, che lasciai davanti allo zampillo. Rimase sorpreso perchè avessi lasciato la vettura aperta…Non si fidava del luogo. Non era così. Restava un luogo di confronto, politico, sociale e culturale”. E questo modo di fare era ‘attenzionato’ da quanti tenevano occhi e orecchie ben aperti, visto il clima di terrorismo che in quegli anni serpeggiava nel Paese, come ha riproposto la fiction tv ”Il Nostro Generale”, sull’attività degli uomini del generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa nell’azione di contrasto alle Brigate Rosse, Prima Linea e ad altri gruppi eversivi. Gli ”infiltrati” che volevano sapere, approfondire c’erano. ” Sì -aggiunge Angelo – ma come faccio a dirlo. Era un periodo particolare . C’era qualcuno che in giro chiedeva. Le forze dell’ordine ci stavano dietro. Noi del Pci eravamo al sicuro perchè avevamo una tessera e quindi riconoscibili. Poi c’erano altri che erano ancora più a Sinistra, i cosiddetti ”compagni che sbagliano” che potevano sbagliare. Principi buoni ma metodi sbagliati, perchè la violenza ha prodotto sempre il contrario di quello che si voleva. C’era un gruppo compatto, di Lotta continua, che era molto attivo . Però era tutta gente proletaria, con studenti .Quelli di Avanguardia Operaia erano figli di papà in prevalenza . Ma alla fine ci confrontavamo. Ricordo qualcuno, che fu fermato e interrogato tra Matera e Altamura, erano di ”Prima Linea”. La Polizia girava e una indagine era partita da Taranto. Pochi episodi- ricorda Angelo. Noi del Pci abbiamo sempre condannato gli atti di violenza dentro e fuori i posti di lavoro, nonostante la situazione di sfruttamento degli operai e in fabbrica e in altri luoghi di lavoro induceva alla protesta, con gli strumenti della democrazia e della Costituzione.”. Uomini. E le donne ? C’erano, alcune indipendenti, altre costrette alla ritirata prima di Carosello o quasi. ” Sì il fontanino era frequentato da un buon numero di ragazze – dice Angelo. Allora, e siamo negli anni Settanta, Matera non si era ancora liberata del tutto di alcuni schemi famigliari. Ricordo una ragazza che venne presa a schiaffi dal padre e indotta a tornare a casa, perchè aveva superato l’orario consentito. C’era qualcuna che aveva conquistato spazi di libertà ed era autonoma. Comunque erano donne, compagne, che si impegnavano, portando avanti temi e battaglie di identità, di genere e i cortei di quegli anni le videro spesso in prima fila e anche in attività di animazione culturale”.



E qui il ”Rosso” ricorda come in quegli anni, anche con l’apporto di tanti amici e compagni del Fontanino, venne fuori formazioni come il Cantiere Autonomo, il Gruppo di sperimentazione culturale ( G.S.C) impegnate nella produzioni musicale dal jazz alla ricerca sui canti tradizionali, ai canti di lotta, o teatrale come l’Hermes teatro laboratorio vicolo Cieco (di quegli anni è anche il Gruppo Teatro Matera) e via via con Arci, Centro nuovo Cultura e altre piccole iniziative l’organizzazione di concerti con Dalla, De Gregori ( con l’inevitabile contestazione) al cinema Quinto, i concerti di Area, Banco del Mutuo soccorso, Perigeo al Cinema Kennedy, poi Battiato al Duni, che rappresentavano l’altra proposta culturale, quella ufficiale, ma allo stesso tempo interessante del Luglio Materano con le piazze nei Sassi con Otello Profazio, la Nccp e i Litfiba in piazza del Sedile e Piazza San Francesco e i concerti di musica classica e operistica in piazza Duomo. Di quegli anni formidabili, come riporta un noto libro del leader sessantottino,e oggi imprenditore agricolo, Mario Capanna, restano le amicizie di un tempo, una chat su whatsapp per sentirsi e magari passare una serata insieme con arrosto (e Angelo è uno specialista), discutere e tirare fuori una chitarra per intonare canzoni e canti di lotta.



” La passione per la politica -aggiunge il compagno Angelo- e per ideali e valori che ti restano dentro per sempre non è passata. E oggi parliamo di politica, di identità territoriali, di giovani. Il confronto è sempre positivo. Aiuta a comprendere, a non sbagliare. Con l’incoerenza e la mediocrità che si vede in giro c’è bisogno di luoghi di confronto, guardandosi in faccia e intorno, nelle piazze reali più che virtuali. Altrimenti crescono le lacerazioni nella società e si delega ad altri la soluzione dei problemi. Il fontanino era e resterà un luogo di confronto della Sinistra materana, una sezione di piazza, all’aperto dove l’amicizia era un altro valore. Poi qualcuno fa delle scelte. Lo abbiamo visto a livello nazionale con Mughini e Lerner, di Lotta Continua, ma anche a livello locale e le accuse di ”traditore” per il passaggio da una parte all’altra fa capire tante cose: dal buon senso alle scelte responsabilità a quelle di opportunismo del potere per il potere”.



Angelo ”Il Rosso”, nonostante l’età abbia attenuato i tratti somatici a cominciare dai capelli, resta fedele alla linea nonostante il disagio di una ”Casa Comune”, quella del Pci, sia stata scoperchiata, demolita, svenduta senza che il percorso evolutivo per alcuni, involutivo secondo i più, abbia portato a una ”Cosa” che è senza amore e sapore. Ci vorrebbero contenuti, sale e pepe e tanta passione, aggiunge Angelo. ” Quando mi chiamano rosso- dice Angelo- mi brillano gli occhi per tanti motivi. Ce l’ho dentro. Non si può dimenticare una stagione della propria vita, che ti ha portato a dare tanto per una causa comune e in un partito, il Pci, che mi ha fatto crescere, confrontandomi con altri e ognuno ha fatto la propria parte, finchè è stato possibile. E non mi capacito ancora come si sia deciso di cancellare ideali, valori, organizzazione, formazione, fattori dei quali oggi c’è bisogno. Manca una Sinistra moderna che riprenda il rapporto -confronto con la gente su temi come lavoro, solidarietà, democrazia, libertà, difesa della Costituzione. A quanti hanno avuto una storia, una identità, dico di fare un passo avanti e di tornare a impegnarsi, a cominciare dai giovani. Stare alla finestra per vedere quello che succede è una sconfitta per tutti, per il Paese.



Lo spirito delle feste dell’Unità e ricordo i dibattiti sul recupero dei centri storici, a cominciare dai rioni Sassi, con i Nomadi e gli Inti Illimani, e tanta partecipazione. Beh quella esperienza contribuì, tra l’altro, all’avvio di quel concorso internazionale di idee e alla legge speciale di recupero, che sono stati la pietra miliare del rilancio di Matera. Lo ricordavo con un compagno di Bernalda, incontrato dopo tanto tempo…” Angelo ”il rosso” che alcuni avranno riconosciuto o si sono riconosciuti nei ricordi di questo articolo avrebbe tante cose da dire. E del resto il suo è un colore indelebile, che porta nel cuore, nella bandiera e nel pugno chiuso alzati in tante occasioni, negli scioperi, nelle feste dell’Unità o nell’ultimo saluto a un grande segretario come Enrico Berlinguer, che invitò – invano- a riflettere sulla ”questione morale”. Una eredità disattesa. Ma una scommessa per la nuova Sinistra, quando si vedranno all’opera muratori per il cantiere, ripartendo da luoghi come il ” Fontanino”