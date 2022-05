LA SPEZIA – “Così, ad oggi, il privato interviene nell’opera con 97mln di euro, ricevendone in cambio 266 in 25,5 anni per la sola restituzione (il costo a posto letto si pone a ca. 815 mila euro!), oltre agli oneri di gestione dei servizi non sanitari del NOF a costruzione avvenuta (il privato incasserà oltre 414 mln di euro, oltre a tutti i servizi extra canone per ca. 610 mila euro l’anno). Il canone di oltre 16 mln di euro l’anno per 25,5 mln di euro per 25,5 anni – che sarà a carico dell’ASL 5 Spezzino – compromette ulteriormente la capacità di spesa per l’ASL per nuovi o migliori servizi per assunzione di personale (ricordiamo che la ASL 5 ha già un 30% di personale in meno rispetto alla media regionale).”.

Il 16 maggio scorso le orecchie del ministro della Salute, Roberto Speranza, non stavano fischiando per l’aggressione verbale gettatagli addosso nella sua visita alla Spezia; ma avrebbero dovuto recepire la lettera consegnata dal “Manifesto per la Sanità Locale. Insieme per una Sanità Migliore”, sottoscritta da decine di associazione e altri gruppi civili, e firmata in rappresentanza di questo soggetto impegnato da Rino Tortorelli.

La lettera, che nelle righe riprese in apertura pone solamente gli elementi più rappresentativi da quanto contestato e sul quale da anni si ragiona pubblicamente, si chiude non a caso col passaggio: “Le chiediamo quindi di valutare un intervento ministeriale al fine di verificare la rispondenza del bando alle indicazioni del Ciga ‘Comitato istituzionale di gestione e attuazione degli accordi Stato Regioni’ e del Dipe ‘Dipartimento per la programmazione e il coordinamento’”.

Per il momento Speranza tace. Mentre attiviste e attivisti del Manifesto fremono.