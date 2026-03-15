Il diesel aumenta? Il governo glissa e a pagare sono gli italiani

Fa bene il segretario dell’Ugl della provincia di Matera, Pino Giordano, a protestare e a sollecitare interventi del Governo per frenare ( bloccare è impossibile) l’aumento del costo dei carburanti e, in particolare, quello del gasolio che alimenta tutti i veicoli a motore diesel. La responsabiltià del Governo è lampante e strategica ed è servita e serve a far cassa…Anche i somari, senza offesa per gli onesti e tenaci solipedi, sanno che il trasporto di beni e di altri generi di prima necessità viaggiano su gomma e a trazione diesel. Così quanto oltre un mese fa, e in tempi non sospetti, si ritoccano le accise per il gasolio ecco il ritocco in alto del prezzo dei carburanti, con il gasolio che supera quello della benzina e con riflessi negativi sul mercato e sulle tasche degli italiani. E così nemmeno la sollecitazione a rivedere le accise ( il Governo ricorda che in passato è cambiato poco) è stato messo da parte. Si preferisce, contare sui controlli della guardia di finanza per punire i furbi… e con una settimana di ritardo convocare le compagnie petrolifere per un appello al senso di responsabilità.Ma le compagnie devono fare i conti con il blocco del traffico delle petroliere nello stretto di Hormuz, a causa della guerra- non dimentichiamolo- scatenata dai guerrafondai referenti di Israele Benjamin Nethanyau e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quest’ultimo che ha chiesto agli alleati (Italia compresa che non è in guerra ha detto la presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni) di intervenire in zona con navi e altri natanti per fare pressione sull’Iran. Siamo al paradosso.



Purtroppo abbiamo un governo ‘’allineato e coperto’’ ,insieme all’Unione Europea per l’obbligo a cui siamo stati costretti a comprare gas liquido a stelle e strisce,al costo tre volte superiore al gas russo che forniva l’Europa. Il leader e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini( Lega) ha chiesto- sintetizziamo- di ripristinare i contatti e forniture con il leader russo Wladimir Puntin, plurisanzionato dall’Unione europea ma con scarsi risultati. Del resto se Putin si sente con Trump perché Italia ed Europa non debbono farlo. Costo dell’energia e gasolio aumentano. Se fossimo negli States si sarebbbe già avviata una class action contro il governo. Segretario provveda. Gli appelli, purtroppo, resteranno sulla carta. Altro che difesa delle impree italiane…e del made in Italy!



L’APPELLO DI PINO GIORDANO (UGL)

Comunicato stampa.

Caro diesel, Ugl Matera lancia l’allarme: “In gioco centinaia di posti di lavoro nel Materano, il territorio non può pagare ancora”.

“L’impennata del prezzo del diesel rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza economica per il Materano, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e la sopravvivenza di imprese fondamentali per il territorio”.

A lanciare l’allarme con forza è Ugl Matera, attraverso il Segretario Provinciale Pino Giordano, che chiede interventi immediati per evitare un effetto domino sull’economia locale.

“Il caro diesel – afferma Giordano – sta colpendo duramente il nostro tessuto produttivo. Le aziende del Materano, in particolare quelle dell’autotrasporto, dell’agricoltura, dell’edilizia e della logistica, affrontano un aumento dei costi che rischia di diventare insostenibile. Così si mette in ginocchio un intero sistema economico. In special modo sono a rischio centinaia di posti di lavoro in un territorio materano a vocazione agricola”.

Secondo l’Ugl Matera, l’aumento del carburante si traduce immediatamente in un aggravio dei costi di produzione e di trasporto, con imprese sempre più in difficoltà nel mantenere competitività e continuità operativa. “Senza interventi urgenti – sottolinea il sindacato – il rischio per il tessuto economico locale diventa concreto e drammatico”.



“Quando aumentano così pesantemente i costi del diesel – prosegue Giordano – la conseguenza è inevitabile: si riducono le attività, si rinviano gli investimenti e cresce il rischio per i posti di lavoro. Il Materano non può permettersi di perdere altre opportunità di sviluppo e occupazione”. L’Ugl Matera evidenzia come le piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia locale, siano oggi le più esposte. Il sindacato ribadisce il proprio impegno a tutelare lavoratori e imprese, richiamando le istituzioni a interventi concreti e immediati. “Non possiamo assistere in silenzio a una situazione che rischia di scaricarsi ancora una volta su lavoratori e famiglie – incalza Giordano –. Servono misure concrete e immediate per sostenere le imprese e calmierare il costo dei carburanti. Senza interventi urgenti, l’effetto a catena potrebbe mettere seriamente in crisi occupazione e sviluppo del territorio”. “Difendere le imprese del Materano – conclude Giordano – significa difendere il lavoro, la dignità dei lavoratori e il futuro economico di questa provincia. Le istituzioni intervengano subito: il territorio non può più aspettare”.

Potenza, 13 marzo 2026