Pubblichiamo a seguire una breve intervista ( 10 minuti) rilasciata da Luigi Di Maio al direttore di Fanpage.it in cui si spazia dal referedum, patto di governo – che comprende anche nuova legge elettorale e revisione regolamenti parlamentari, elezioni regionali e prossime comunali del 2021, unione europea, immigrati.

La ragione è che ci sembra possa servire a comprendere un percorso di mutazione e crescita del movimento M5S, sempre più strutturato come partito, che attualmente è la prima forza in Parlamento e che incide in modo significativo nelle scelte che riguardano la nostra vita di tutti i giorni.

Per i lucani c’è anche la citazione della sperequazione dei seggi prima e dopo la eventuale conferma della riforma.