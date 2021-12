IL DEMONE DELLA SMEMORATEZZA

Pier Paolo Pasolini nei suoi “scritti corsari”, nel 1975, scrisse: «Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero.

Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili, imparerebbe che questo Paese speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale».

Ed è proprio il pessimo rapporto con la memoria storica che continua ad essere uno dei problemi più grossi del nostro Paese.

Una memoria sempre più flebile sul suo recente tragico passato in merito alla dittatura fascista e la rinascita a seguito di una guerra civile costata il sangue di migliaia di partigiani, così come ci ha ricordato Adelmo Cervi nella sua recente visita in Basilicata al congresso ANPI della provincia di Matera (https://giornalemio.it/politica/il-giovine-adelmo-cervi-ai-giovani-difendete-costituzione-e-resistenza/), che rischia di consentire lo sdoganamento (per sottovalutazione) di residuati nostalgici del ventennio nero.

E una conseguenza di tale appannamento è il tentativo di ribaltare la storia politica del nostro dopoguerra che ha visto partiti politici veri, radicati nella società e che hanno consentito la partecipazione appassionata di milioni di cittadini di ogni ceto in difesa della democrazia. Come nel caso del PCI che oltre ad aver dato un contributo determinante nella lotta di liberazione dal fascismo ha rappresentato un pilastro nella difesa della democrazia dai tanti attacchi a cui è stata sottoposta. Con tanti suoi militanti che hanno pagato con la vita la coerenza nella lotta contro la mafia, il terrorismo, la giustizia sociale. Ed è per questo davvero odioso il tentativo di mettere sullo stesso piano il comunismo con il fascismo. Tentativo che è possibile coltivare grazie proprio alla smemoratezza collettiva.

Ed è su quest’ultimo aspetto che riceviamo e pubblichiamo a seguire un contributo di Domenico Deufemia:

IL DEMONE DELLA SMEMORATEZZA

“Walter Fillak, giovane partigiano, aveva solo 24 anni quando cadde nelle mani dei fascisti. Al padre, prima di essere impiccato, scrisse di aver fatto il suo dovere di italiano e di comunista. Di aver amato i suoi ideali, per i quali era pronto anche a morire.

Rocco Girasole era un bracciante analfabeta di Venosa. Un ragazzo buono che amava portare la bandiera rossa durante le lotte per la terra. Al suo paese, durante una manifestazione, la polizia sparò sui dimostranti. Girasole si accasciò a terra colpito da una raffica di mitra.

Rocco Gatto faceva il mugnaio a Gioiosa Ionica. Si era rifiutato di pagare il pizzo. In una intervista alla televisione aveva dichiarato che non pagare la mazzetta glielo imponeva la sua coscienza di cittadino e di comunista. Rimase fulminato da due scariche di lupara.

Guido Rossa, operaio comunista dell’Italsider di Genova, era molto amato dai compagni. Era convinto che il terrorismo fosse un nemico dei lavoratori e per questo andava combattuto. Denunciò un operaio che aveva in mano dei volantini delle Brigate Rosse. I brigatisti lo uccisero davanti alla sua abitazione.

Walter, i due Rocco, Guido, storie diverse, accomunate dalla stessa fede politica. Testimoni di una immensa comunità che ha contribuito a costruire la nostra democrazia.

Una comunità di gente umile che ha condiviso il sogno di potersi liberare dalle ingiustizie e inseguire l’eterno mito dell’uguaglianza.

Nel paese alla rovescia dove “il povero fa l’elemosina al ricco, i pesci volano, la pecora tosa il pastore”, tutto è possibile. Finanche equiparare gli oppressi agli oppressori. Comunismo e Fascismo, diventano, così, le facce della stessa medaglia.

La privazione delle libertà democratiche, il carcere per gli oppositori, le leggi speciali, la discriminazione razziale, la guerra. I tratti distintivi di un regime dispotico accostati a un movimento che ha rappresentato una speranza per milioni di uomini.

E’ un dovere svelare l’inganno. E sconfiggere il demone della smemoratezza.

Lo dobbiamo ai Walter, ai Rocco, ai Guido. A quegli uomini e a quelle donne che hanno contrastato i signori dei feudi, i padroni delle fabbriche, i boss delle cosche. Al loro sacrificio.

Lo dobbiamo ai nostri padri. A quella generazione di contadini analfabeti a cui il comunismo ha offerto le ragioni per riscattare una condizione di miseria e conservare quella pulizia morale che ha modellato la loro esistenza.

E che rappresenta la cosa più bella che ci hanno lasciato.”

San Mauro Forte, 8.12.2021

MIMI’ DEUFEMIA