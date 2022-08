Il decalogo delle proposte CNA ai partiti politici in occasione delle elezioni del 25 settembre 2022

“La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa chiede che alla cultura emergenziale si sostituisca una ritrovata capacità di guardare le profonde trasformazioni che investono la società italiana, in modo da recuperare la centralità dei soggetti sociali, veri e propri connettori ai processi reali.

CNA ha preparato un decalogo, una serie di proposte concrete per un nuovo patto sociale mirato a ripartire dalle nostre solide radici per rimettere in moto con decisione lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.”

E’ quanto si legge in una nota che poi specifica:

“Il pacchetto organico di proposte è suddiviso in dieci capitoli dedicati a:

Energia, con un focus sulla scelta strategica dell’autoproduzione

Semplificazione, ritenuta la strada maestra del cambiamento

Politica industriale, tagliata su artigiani e piccole imprese

Export, Made in Italy, Turismo, tre leve di crescita

Lavoro, contrattazione collettiva, formazione, rappresentanza, per favorire una occupazione di qualità e uno scatto di produttività

Fisco, chiesto più leggero, più semplice e più orientato all’espansione

Concorrenza, in un’ottica di tutela delle piccole imprese

Infrastrutture, materiali e immateriali, per irrobustire l’ossatura del nostro Paese

Legalità, da perseguire combattendo la criminalità ma anche tutte le forme di abusivismo, sommerso, riciclaggio e usura

Welfare e Pensioni, per assicurare condizioni dignitose agli anziani e ai cittadini più fragili.

In merito ai temi più strettamente attinenti alla Regione Basilicata Cna insieme con le altre Associazioni di categoria con le quali ha inteso ricostituire il coordinamento regionale per la Pmi, il commercio, l’artigianato, la cooperazione e l’agricoltura incontrerà i candidati dei diversi schieramenti politici per illustrare le proposte del settore che in Regione consta di oltre 10.000 imprese, diffuse nell’intero territorio, iscritte nell’Albo Artigiani tenuto dalla Camera di Commercio.”