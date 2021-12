La democrazia italiana sembra essere sprofondata in un cul de sac da cui non sembra essere più in grado di uscire. Un Parlamento sempre più deprivato delle sue funzioni, chiamato oramai da tempo solo a ratificare decisioni e provvedimenti presi altrove senza avere il tempo e la possibilità di leggerli, valutarli, discuterli, modificarli. Partiti politici ridotti ad amebe informi, scatole vuote di qualsiasi programma e valori, strumenti sempre più nelle mani di singoli gruppi o personaggi che se ne contendono la gestione del logo. Un governo senza capo ne coda, al di fuori di ogni logica politica e dialettica democratica, imposto come ultima spiaggia dopo una congiura di palazzo che ha fatto cadere il governo in carica, realizzando poi il tanto strombazzato arrivo dell’uomo della provvidenza che sa fare tutto, meglio di tutti. Ed eccoli tutti lì prostrati, volenti e nolenti, al cospetto di SuperMario ad ingoiare rospi senza fiatare.

Ora, la discussione per la elezione del nuovo Presidente della Repubblica sembra essere l’ultima puntata di questa deriva perchè, come il “prezzemolo per ogni minestra“, SuperMario incombe come predestinato anche a questa poltrona. Sembra vi sia solo lui, senza di lui nulla è più possibile in questo Paese. Si è cianciato anche di un Mattarella da rieleggere giusto il tempo per tenergli in caldo la poltrona sino alla fine della legislatura, prima che il Presidente stesso stroncasse una tale offensiva ipotesi.

Ed allora ecco che nell’ultima conferenza stampa lui stesso far capire il gradimento per il trasloco al Colle più alto.

E il governo cucito addosso a lui solo una decina di mesi fa (il 13 febbraio) è stato solo uno scherzo di pessimo gusto? E la realizzazione del PNRR motivo della sua ascesa a Palazzo Chigi non è più una priorità? Pensa ad un suo uomo di fiducia a cui appaltare il lavoro? O intende farlo stando al Quirinale pur stravolgendo Istituzioni e Costituzione?

Insomma, questa incapacità a guardare oltre le convenienze personali dell’inquilino di Palazzo Chigi sta portandoci ad un pericoloso ingorgo istituzionale di cui è responsabile anche chi lo chiamò a questo incarico invece di inviare Conte alle Camere.

Parliamo di Mattarella che sapeva benissimo di un Draghi che dopo la chiusura dell’esperienza alla BCE era proiettato a succedergli e che, invece, chiamò lo stesso a guidare il governo provocando -dopo pochi mesi- una sovrapposizione temporale/istituzionale come quella in corso prevedibilissima.

Possibile che non ci abbia pensato allora? Ci farà capire qualcosa nel suo discorso di fine anno?

Certo, con uno scatto d’orgoglio le forze politiche potrebbero stupirci, alzando lo sguardo oltre Palazzo Chigi ed allargarlo alle numerose figure che hanno dato lustro alla Repubblica, servendola con onore e che dunque possono sedere sul Colle più alto. Uscendo dal cul de sac……

Ma rimane da vedere come ci rimarrebbe SuperMario a fronte di una cotal ipotesi.

Potrebbe fare l’offeso e tornare (come ha paventato) a fare il nonno. Oppure, potrebbe fargliela pagare cara…. rimanendo lì dov’è e governando con piglio ancor più deciso e autoritario di come fatto sin’ora, sentendosi legittimato ad agire senza troppi vincoli e discussioni. Sfruttando la paura collettiva di elezioni anticipate….

Insomma, dopo aver lanciato la palla in campo, lui ora aspetta in panchina….a guardare le squadre nel panico totale senza alcun schema di gioco!

E noi, speriamo che ce la caviamo….benino.