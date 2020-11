Lo ripetiamo da sempre e l’epidemia da virus a corona ce ne ha dato una conferma. Le Regioni, istituite 50 anni fa, hanno mal gestito (tranne le dovute eccezioni e in periodi diversi) servizi importanti della collettività alimentando corruzione e clientelismo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti con i tre-quattro mesi estivi che sarebbero dovuti servire per investire in attrezzature, potenziamento di reparti, di organici, trasporti, prevenzione e tamponi e invece ci stanno portando al contagio fuori controllo. Ci vorrebbe la ”cravatta” del ministro zarista degli interni Pyotr Arkadevich Stolypin per dare uno scossone al mondo di incapaci, mediocri e protagonisti che continua a comparire sui social e non solo per annunciare misure e ordinanze senza nè capo e nè coda. L’astronomo Franco Vespe dal suo laboratorio di rione Agna, oltre a indicarci possibili scenari sull’esaurimento delle curve di contagio (da Natale, a marzo a chissà quando) punta il dito, da consumato appassionato della politica quale è, contro le Regioni. Riformare il Titolo V della Costituzione, alterato e devastato dal governo di centrosinistra in nel 2001 per calmare le istanze federaliste di quegli anni e favorire un decentramento di funzioni, che è stato deleterio. Altro che soppressione delle Province. E lasciate perdere le ”Cassandre” renziane che di guasti ne hanno combinati anche troppi.

LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE



Ci risentiamo dopo una settimana. Abbiamo atteso tanto tempo perchè le proiezioni risultavano troppo irrealisticamente catastrofiche. Ciò era dovuto al numero di dati ancora troppo pochi per poter estrarre stime robuste dal punto di vista statistico. Con una settimana in più di dati, le stime sono diventate più realistiche. Siamo riusciti finalmente a definire il caso migliore (curva verde) ed il caso peggiore (curva blu) Questo non vuol dire che la situazione sia migliorata. Riporto sempre il caso delle Terapie intensive. Le stime continuano ad essere comunque preoccupanti. Il picco massimo (curva rossa) si avrà verso la fine di Gennaio e si toccheranno le 10.000 unità; mentre nel caso migliore (curva tratteggiata verde) si raggiungerà il livello di crisi dello scorso Marzo però solo fra un mese e mezzo, prima di Natale: Non voglio considerare invece il caso peggiore che è davvero irrealisticamente catastrofico. Comunque sembra che il caso migliore stia per essere abbandonato. Le chiusure sembrano necessarie e finalmente le si applicano in modo differenziato da regione a regione, a seconda della situazione dei contagi. Ormai è chiaro che con il virus dobbiamo convivere almeno per un altro anno ancora e chiaramente non si può morire di miseria per evitare la morte da virus. Così come occorre metter mano per questo al sistema sanitario italiano. I denari del MES vanno presi al più presto per mettere mano ad una riforma energica del sistema sanitario. Va tolta alle regioni! Vergognoso fra l’altro lo spettacolo che stanno dando le regioni. Sembrano i governatori di satrapie che, nel modo come si pongono rispetto al potere statuale, francamente attentano all’unità nazionale. Io credo che debba nascere un movimento che ne chiede il drastico ridimensionamento e l’annullamento del titolo V della costituzione. Altra vergogna il diniego della minoranza a creare un tavolo di concertazione proposto dal governo per gestire l’emergenza. Inqualificabile fino a quel momento era stato l’atteggiamento del governo che aveva chiuso nei fatti ad una collaborazione con le opposizioni. E proprio quando la maggioranza apre, tu rifiuti! Ma non si è credibili così! Temo che la malattia sia una sola (a parte il COVID): si è preda di personalismi narcisistici a scapito del pieno esercizio della virtù che dovrebbe essere fondamentale in politica ed in questi frangenti: LA RESPONSABILITA’

