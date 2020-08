Ci risiamo con il progetto di fusione per incorporazione sui Consorzi industriali, e accentramento a Potenza con ufficio decentrato a Matera, che ritorna periodicamente per far fronte ad esigenze finanziarie e politiche palesi. Storia vecchia. Il nostro Consorzio è in salute e ha notevoli potenzialità per attrarre investimenti, quello di Potenza è in una crisi cronicizzata con continue trasfusioni di risorse regionali. Sull’argomento interviene l’assessore alle Attività Produttive di Ferrandina, Angelo Zizzamia, che in una nota, spiega perchè è inopportuna la fusione. E fa riferimento alla Zes, con le funzioni per il retroporto di Taranto, che sono proprio nella Valbasento altro che a Gualdo di Lauria e in altre zona a macchia di leopardo…Pieno sostegno all’azione di rilancio portata avanti dal nostro Consorzio, guidato dall’avvocato Rocco Fuina, ma niente soppressioni. Si lavori,piuttosto, sulle priorità. Del resto l’ Ente unico regionale risponde a un preciso disegno, che va di pari passo – guarda caso – con quello della Sanità con l’Azienda sanitaria unica a Potenza e l’ospedale di Matera- che serve un’utenza comprensoriale- nel solco del depotenziamento. Occhi e orecchie aperti e vediamo chi difende questo territorio e chi fa finta di nulla, brillando per assenza o facendo finta di non vedere o sentire.



IL COMUNICATO DI ZIZZAMIA

L’ assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrandina dichiara la propria contrarietà all’ipotesi, circolata in questi ultimi giorni, di accorpamento dei due Consorzi industriali di Matera e Potenza in un unico Ente regionale.

E’ quanto emerge in una nota dall’ Assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrandina, Angelo Zizzamia.

Sarebbe un errore immaginare che la situazione di crisi in cui versa da tempo il Consorzio industriale di Potenza possa trovare soluzione fondendo i due Enti che, tuttavia,gestiscono due territori diversi, mettendo in discussione la loro autonomia che deve essere necessariamente funzionale alle esigenze e alle peculiarità che ciascun territorio ha, a partire dalla programmazione e dalle scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale che deve essere rapportata alle realtà istituzionali e alle comunità di riferimento.

Sarebbe il caso, invece,di addivenire in tempi certi alla bonifica dei Siti e che i consorzi industriali imparino a camminare con le proprie gambe, fornendo alle imprese servizi innovativi, attività di marketing e promozione territoriale sui mercati internazionali.

Si sostengano i Consorzi industriali in nuove e rinnovate funzioni per farli divenire a pieno soggetti in grado di attrarre nuovi investimenti, di dotare le Aree Industriali di infrastrutture a partire dalla Piattaforma logistica di Ferrandina,nell’ottica di offrire una valida area logistica per i flussi commerciali, anche in previsione dell’imminente avvio della operatività della ZES, che costituisce l’unica vera grande opportunità di sviluppo per la regione Basilicata.