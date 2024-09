Il Consiglio Comunale di Matera approva all’unanimità la mozione del PD sui parchi eolici

Il Partito Democratico di Matera esprime -con una nota a firma dei consiglieri comunali Carmine Alba e Tommaso Perniola, soddisfazione per “l’approvazione all’unanimità della mozione di indirizzo presentata in Consiglio Comunale riguardante il parco eolico sulla Murgia. Con questa decisione, il Consiglio ha manifestato una chiara opposizione all’installazione dei due impianti che avrebbero avuto un impatto disastroso sia sul nostro patrimonio paesaggistico che sulle comunità locali. Siamo orgogliosi di essere stati i primi ad accendere i riflettori su questa vicenda e di aver sollevato il dibattito pubblico su un tema così cruciale per il nostro territorio. Ci fa piacere constatare che il Sindaco, con la sua conferenza stampa, e lo stesso Ente del Parco della Murgia abbiano successivamente sposato la nostra posizione, dimostrando una condivisione sempre più ampia della necessità di tutelare questo importante patrimonio naturalistico. Questa mozione che ieri è stata condivisa da tutto il consiglio comunale rappresenta una posizione forte a dimostrazione della volontà comune di proteggere la Murgia, un’area di rilevanza storico-naturalistica inestimabile, da progetti industriali che ne comprometterebbero il valore. Il PD di Matera ha sempre creduto nella necessità di uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio, e continuerà a battersi per soluzioni energetiche che vadano incontro alle esigenze ambientali e della comunità, senza danneggiare il nostro prezioso paesaggio.”

