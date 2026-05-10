Il Comunismo? Un’altra storia…parola di Luciano Canfora

Fedele alla linea e noncurante di raccontare eresie sul Comunismo in tutte le sue sfaccettature lo storico Luciano Canfora sfoglia nel suo ultimo libro ” Comunismo un’altra storia” quelle pagine rivoluzionarie del Novecento che restano di attualità-piaccia o no- per contrastare l’azione devastante e in corso di un capitalismo che sta devastando sé stesso, regole, democrazia, popoli alimentando sfruttamento, conflitti dall’esito scontato.A confermarlo l’azione da egemonia ed economia militare di Paesi guerrafondai come Stati Uniti e Israele, con una Unione Europea (Italia compresa) allineata e coperta sui diktat di chi continua a calpestare il diritto internazionale e l’autodeterminazione dei popoli. Quel libro, entrato a far parte della interessante biblioteca del Museo del comunismo e della Resistenza di Matera, come fa sapere il direttore Francesco Calculli, è l’occasione per continuare a parlare di una eresia dell’Occidente che ha tanto da insegnare a quanti hanno perso voglia di lottare, cambiare e costruire- come ripeteva un vecchio slogan di piazza- una alternativa al sistema. Ci piacerebbe parlarne con l’autore e chissà che il Museo non si attivi per portare Luciano Canfora a Matera.



LA BIBLIOTECA DEL MUSEO SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA ACQUISIZIONE. “Il comunismo è stato l’ultima grande eresia dell’Occidente”. Con questa frase Luciano Canfora apre “Comunismo un’altra storia”. Da oggi il volume è parte del patrimonio della biblioteca del Museo. Uno dei maggiori storici italiani rilegge il Novecento attraverso la vicenda del comunismo: dalle origini rivoluzionarie al 1989, analizzando ideologie , esperienze statuali e nodi irrisolti. Un saggio rigoroso che invita a confrontarsi con una pagina decisiva della storia contemporanea , oltre le semplificazioni. Un libro che interroga il presente. Perché capire ” l’altra storia” del comunismo serve a leggere le crisi di oggi. Il direttore Francesco Calculli: « Per il Museo, custodire questo volume significa offrire uno strumento di conoscenza e di riflessione critica. Perché il nostro Museo conserva libri per aprire discussioni, non per chiuderle » . Museo del Comunismo e della Resistenza, via Gattini 4, Matera

