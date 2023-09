Il Comune di Pisticci non assume come programmato. Il Sindaco spieghi perchè!.

“Come consiglieri di minoranza abbiamo depositato sei interrogazioni consiliari per chiedere al Sindaco, alla sua Giunta e alla sua maggioranza di rispondere su temi di vitale importanza per la comunità pisticcese. Il Primo Cittadino deve spiegare alla popolazione i motivi del mancato avvio delle procedure di assunzione come previsto nel piano triennale del personale.” E’ quanto scrivono i consiglieri comunali Giuseppe Miolla (Lista dei Cittadini), Lino Grieco (Forum Democratico) e Vito Di Trani (Lista Di Trani Sindaco) in una nota che così prosegue: “Ricordiamo che il Comune di Pisticci si trova allo stato e, stante l’inerzia della maggioranza che governa, in una situazione di sottorganico che comporta la quasi paralisi degli uffici amministrativi e una situazione di stress del personale per un carico di lavoro enorme.

Nel piano triennale del personale sono previste diciannove assunzioni tra cui sei operai e diversi funzionari e vigili urbani.

Il mancato avvio delle procedure di assunzione reca danni non solo alla macchina organizzativa ma anche e soprattutto alle legittime aspirazioni di tanti cittadini che potrebbero occupare un posto di lavoro e che invece sono costretti ad emigrare.

Il comportamento irresponsabile del Sindaco e della sua maggioranza trova la sua spiegazione nel braccio di ferro interno che attraverso veti incrociati ha immobilizzato l’agire politico e amministrativo.

La situazione di stallo danneggia i cittadini che si trovano a vivere in un territorio indecoroso, privo di servizi, con opere pubbliche mai avviate e senza una prospettiva di futuro.

Nel prossimo consiglio comunale il Sindaco e la sua Giunta dovranno spiegare ai cittadini le motivazione del mancato avvio delle procedure per la gestione delle strutture sportive e i motivi dei ritardi nel completamento del Polifunzionale Sportivo a Marconia e le motivazioni dell’abbandono delle piscine comunali, dovranno rispondere dell’inerzia nel proseguire nell’approvazione del regolamento urbanistico e dello stato di attuazione delle opere infrastrutturali previste nel piano triennale delle opere pubbliche e dello stato degli interventi per arginare e risolvere il rischio idrogeologico.

Infine, e non perché meno importante, il Primo Cittadino dovrà dare conto della situazione dei debiti fuori bilancio che mettono a rischio la tenuta finanziaria dell’Ente.

Rappresentiamo in Consiglio Comunale la quasi metà degli elettori e riteniamo sia nostro dovere tutelare tutti i cittadini di fronte ad una maggioranza che ha perso il contatto con i reali bisogni della popolazione ed è arroccata a difendere posizioni di potere che hanno come unica conseguenza il declino dell’intero territorio.”

