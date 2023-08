Il Comune di Pisticci colga le occasioni di legge per assumere personale

“In un momento storico caratterizzato da una crisi economica che costringe giovani e non ad emigrare per poter avere un futuro lavorativo e familiare dignitoso, è compito di un’amministrazione comunale cogliere le possibilità di assunzioni di personale che la legge offre.” E’ quanto scrivono i rappresentanti de la “Lista dei Cittadini -Forum democratico-Di Trani Sindaco” in una nota che così prosegue: “Chiediamo al Sindaco di avviare la procedura concorsuale per l’assunzione di sei ( 6) operai, di n. 3 vigili urbani, del personale da adibire all’ufficio tecnico e di provvedere con urgenza a coprire il posto da funzionario per il Giudice di Pace per scongiurare la chiusura dell’ ufficio.

Chiediamo al Primo Cittadino e alla sua maggioranza,inoltre, di procedere al concorso per il posto di Dirigente del settore patrimonio e di avviare le procedure per la copertura del posto di Comandante dei Vigili Urbani.

Invitiamo il Sindaco a verificare se il Comune di Pisticci possa cogliere le opportunità previste dal decreto legge n. 75/2023, in corso di conversione, che consente alle pubbliche amministrazioni di di poter assumere a tempo

indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili

o di pubblica utilità in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione

organica e al piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali

previsti dalla disciplina vigente.

Si colga l’occasione di assumere giovani con contratto di apprendistato e formazione e lavoro e di verificare la possibilità di procedere a scorrimenti di graduatorie e a cogliere ogni opportunità prevista dal decreto legge relativa all’assunzione di dirigenti o di servirsi di procedure a scavalco.

Riteniamo che non sia più accettabile il ritardo dell’amministrazione comunale nel provvedere a dare corso alle assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni del personale e a quelle possibili in attuazione del richiamato provvedimento amministrativo.

Si proceda con celerità per garantire un futuro alla nostra comunità.”

