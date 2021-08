La notizia è di quelle positive e per giovani diplomati e laureati si aprono 16 opportunità per concorrere all’assunzione nella pianta organica del Comune di Matera, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La nota dell’ufficio stampa fa riferimento a sei bandi modificati e a tre nuovi avvisi. Ce ne sono per le diverse professionalità e c’è tempo fino al 20 settembre 2021 per iscriversi. Sul sito web istituzionale del Comune di Matera tutte le informazioni del caso. Concorsi su scala nazionale, naturalmente, e con l’auspicio che tra i vincitori ci siano anche giovani materani, rispetto ad altri bandi che hanno visto – scorrimento graduatorie a parte – prevalere professionalità provenienti da altre province. Poche 16 persone da assumere? Effettivamente la pianta organica del Comune mostra ”buchi” qua e là, dopo pensionamenti naturali, prepensionamenti, trasferimenti e altre motivazioni. La macchina va potenziata, con gradualità, sul piano qualitativo, quantitativo e innovativo: dai quadri dirigenti ad altre figure per i diversi settori. L’importante è aver cominciato.



COMUNICATO STAMPA

CONCORSI, SEI BANDI MODIFICATI E TRE NUOVI AVVISI

Procedure per selezionare 16 figure professionali

L’Amministrazione comunale ha modificato e riaperto i termini di partecipazione di sei bandi per la selezione di nove figure professionali, ed ha inoltre pubblicato tre nuovi bandi di concorso per sette professionisti.

I profili da reclutare in base ai bandi modificati sono i seguenti:

– 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi amministrativi – esperto cultura, turismo, cinema categoria D1;

– 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi tecnici – ingegnere categoria D1;

– 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi tecnici – architetto – categoria D1;

– 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi contabili categoria D1;

– 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi tecnici – informatico categoria D1;

– 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista servizi tecnici – ingegnere gestionale categoria D1.

I profili da reclutare in base ai nuovi bandi sono i seguenti:

– 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente servizi tecnici – geometra categoria C1;

– 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente servizi tecnici – geometra disegnatore categoria C1;

– 2 posti a tempo pieno e indeterminato Assistente servizi amministrativi – categoria C1.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito istituzionale www.comune.matera.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata tra il 20 agosto e al 20 settembre 2021. Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza precedentemente previsto dai bandi modificati restano valide a tutti gli effetti.

Matera, 26 agosto 2021

LA NOTA DEL M5S

COMUNE DI MATERA: 16 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ++++

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i nuovi #bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Matera di 16 unità.

Il movimento 5 stelle invita tutti i giovani materani, e non solo, a partecipare ai bandi la cui data di scadenza è prevista il 20 settembre, invitando gli ordini professionali ad informare tutti i propri iscritti sull’opportunità generata dalle selezioni.

Geometri, architetti, ingegneri, tecnici informatici, ingegneri gestionali alcune delle figure che saranno assunte all’interno della struttura comunale per dare finalmente respiro alla macchina amministrativa e migliorarne l’efficienza e l’efficacia.

I bandi sono consultabili all’indirizzo internet https://servizionline.comune.mt.it/kweb/at/matera/section-5056# dal quale è possibile scaricare tutta la documentazione utile per partecipare alle selezioni.

In tempi strettissimi l’amministrazione guidata da Domenico Bennardi ha provveduto, nonostante le restrizioni Covid, a programmare le prime assunzioni a tempo indeterminato dimostrando visione e programmazione in vista dei prossimi importanti impegni che l’attendono, come ad esempio l’imminente avvio delle procedure per la progettazione degli interventi previsti dal bando #PINQUA per la riqualificazione di Matera sud che consentirà di spendere i 15 milioni di euro ottenuti grazie alla tenacia dell’assessore all’urbanistica #RossellaNicoletti.

Il #potenziamento e la #riorganizzazione della macchina comunale restano obiettivi imprescindibili dell’amministrazione per garantire la massima trasparenza ed efficienza degli uffici; queste 16 assunzioni sono solo il punto di partenza considerato che nei prossimi anni diversi dipendenti saranno collocati in pensione e il Movimento 5 stelle di Matera si è già attivato per fare in modo che non ci siano ritardi, come accaduto in passato, nella sostituzione dei dipendenti uscenti.