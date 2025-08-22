Il commissario Manca, chiama a raccolta il PD della provincia di Matera

E’ una chiamata a raccolta della classe dirigente dem dei circoli del materano e non solo (“Si chiede a segretarie e segretari di farsi promotori di un’ampia partecipazione, coinvolgendo iscritti, amministratori e componenti dei direttivi”) quella lanciata da Daniele Manca, commissario di uno sgarrupato PD di Basilicata di cui è incaricato nell’opera di rimettere insieme i cocci seminati in tutta la regione a seguito di una impressionante sequenza di scelte rivelatesi sbagliate. L’appuntamento è fissato per il primo settembre in una sede epicentrica, un hotel di Ferrandina Scalo, per l’avvio di una discussione che meriterebbe avere i crismi di una salutare autocritica. Parolaccia oramai in disuso, tant’è che non vi è traccia nemmeno di qualche discussione collettiva postuma che sia mai avvenuta dopo ogni episodio di cui è costellato il percorso che ha portato al commissariamento di un soggetto che vorrebbe essere un partito e che non riesce ad esserlo. Mai disperare, sebbene sia illusorio immaginare che sia possibile modificare prassi consolidate che non hanno nulla a che vedere con ciò che comunemente si intende essere un partito. E’ la triste realtà in cui siamo intrisi e che non può che essere replicata in un rassemblement di cordate e aggregati intorno a tizio o caio, piuttosto che un luogo in cui si elabora una linea politica e se si decide di condividerle si rimane rispettandone le regole. E’ più probabile che le porte girevoli del saloon rimangano in funzione per chi è uscito, ha fatto il discolo, o volesse rientrare. Per chi va e chi viene. Almeno ci sembra che a ciò alluda quel “ritrovarci e ripartire insieme” indicato da Manca nella nota di convocazione. “Abbiamo bisogno di ritrovarci e ripartire insieme – scrive il senatore commissario – con spirito unitario e attenzione ai bisogni del territorio. Per questo motivo convochiamo un momento di confronto con l’intera comunità democratica della provincia di Matera. Sarà un’occasione utile per ascoltare, discutere e costruire insieme il percorso politico dei prossimi mesi, partendo dai territori e dalla forza del confronto collettivo. Si chiede a segretarie e segretari di farsi promotori di un’ampia partecipazione, coinvolgendo iscritti, amministratori e componenti dei direttivi”. Il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, senatore Daniele Manca, ha infatti “convocato un’Assemblea Plenaria della provincia di Matera per lunedì 1° settembre 2025 alle ore 16:00, presso l’Hotel degli Ulivi di Ferrandina Scalo. All’assemblea sono invitati segretarie e segretari di circolo, amministratori locali, componenti dei direttivi, dell’Assemblea e della Direzione provinciale, consiglieri regionali e provinciali, parlamentari lucani, la Portavoce regionale delle Donne Democratiche, i componenti dell’Assemblea e della Direzione nazionale, oltre ai presidenti delle Commissioni di Garanzia regionale e provinciale.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.