Il Circolo culturale La Scaletta: confronto tra i candidati sindaco della città

Il Circolo culturale La Scaletta ha organizzato un confronto tra i candidati sindaco della città alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio prossimi.

L’incontro si svolgerà giovedì 8 maggio a partire dalle ore 17 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera.

Democrazia, Accoglienza ed Integrazione; Efficienza e Rigore Amministrativo; Ambiente, Paesaggio e Parchi; Governo del territorio; Cultura, Turismo e Tempo libero; Innovazione e creatività culturale.

Sono le aree tematiche su cui il Circolo intende sollecitare i candidati per conoscerne i programmi. Ciascun partecipante avrà un tempo definito per la risposta che sarà ovviamente uguale per tutti.

Al termine del confronto, saranno consegnate ai candidati sindaco le proposte concrete de La Scaletta (corredate cioè di possibili soluzioni) sui temi trattati.

Un dossier di 20 pagine redatto dai soci del gruppo di lavoro politico-economico-sociale dopo un articolato e approfondito confronto di opinioni.

Il dibattito, che sarà introdotto dal Presidente del Circolo, Francesco Di Pede, sarà moderato dal giornalista Rossano Cervellera. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente e responsabile del gruppo di lavoro, Paolo Emilio Stasi, che illustrerà sinteticamente i contenuti del dossier de La Scaletta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.