Il Centro Democratico sostiene Piero Marrese

“Centro Democratico sostiene la candidatura di Piero Marrese nelle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile” – lo dichiarano in una nota congiunta la Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni e il Commissario regionale Nicola Grimaldi in cui aggiungono che “Il nostro convinto sostegno è motivato sia dall’apprezzamento per il candidato, un serio e capace sindaco e presidente di provincia che conosce il territorio, sia dalla naturale e sempre coerente collocazione di Centro Democratico nel perimetro del centrosinistra oltreché dalla convinzione che, dopo l’esperienza dell’alleanza allargata al Movimento 5 Stelle in Sardegna e in Abruzzo, si sono consolidate le basi per quella che riteniamo la strada giusta per offrire al Paese l’alternativa alle destre. In Basilicata era giusto e corretto proseguire nella stessa direzione, e così è stato, per questo vanno apprezzati lo sforzo e la generosità di tutte le forze politiche che sostengono Marrese.

Scegliendo Piero Marrese gli elettori lucani hanno la possibilità di mettere la parola fine ai pessimi 5 anni di governo Bardi per dare una speranza concreta al futuro della loro regione.” Solo nella giornata di ieri l’onorevole Nicola Grimaldi è stato nominato Commissario Regionale di Centro Democratico in Basilicata –come reso noto dall’ufficio stampa del partito, con una nota congiunta della Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni e del Presidente nazionale Bruno Tabacci: “A Nicola, forte della sua esperienza politica e dell’ottimo lavoro svolto nel suo territorio, affidiamo la guida politica della regione, certi che saprà rappresentare al meglio e nel modo più proficuo Centro Democratico nel territorio lucano, a partire da questo mese che ci separa dal voto regionale e che ci vedrà, come sempre, nella coalizione di centrosinistra. A Nicola vanno, oltre al ringraziamento per l’impegno e la disponibiltà, i nostri migliori auguri di buon lavoro.” Commissariamento evidentemente resosi necessario da qualche sbandamento a destra di esponenti locali. E’ di poco fa, infatti, la presa distanza dall’appoggio a Marrese di Pasquale Colacicco, nominato solo pochi mesi fa (30 novembre 2023) coordinatore provinciale di Matera.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.