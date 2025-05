Il caso Moro tra politica e storia. Se ne parla ad Altamura

A distanza di quasi 50 anni dal rapimento e dall’uccisione dello statista democristiano Aldo Moro e della sua scorta gli interrogativi, ancora insoluti, su mandati , registi ed esecutori di quel fatto di sangue che caratterizzò gli anni di Piombo è ancora vivo. E del resto il nostro Paese, a sovranità limitata, e con la presenza di un forte Partito comunista non doveva assolutamente guidare il governo e meno che meno con il compromesso storico promosso da Moro e dal segretario del Pci Enrico Berlinguer. Così Brigate rosse, servizi segreti stranieri, poteri forti italiani ebbero un ruolo da protagonisti in quelle vicende. E con un interrogativo finale sulla trattativa, fallita, per salvare la vita di Aldo Moro. Il libro di Claudio Signorile, esponente di spicco della sinistra del Psi, e Simona Colarizzi è l’occasione per tornare su quella pagina grigia del nostro Paese. Se ne parlerà , su iniziativa del Pd di Altamura venerdì 23 maggio alle 17.30, presso la sala consigliare del Comune. Interverranno gli onorevoli Gero Grassi e Claudio Signorile, dopo il saluto del sindaco Vitantonio Petronella. Modererà i lavori del giornalista di AdnKronos Pasquale Dibenedetto. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la libreria Feltrinelli- Feltrinelli Point.