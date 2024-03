Il caso Lisurici… trombato prima ancora di essere candidato…..

Come si dice “dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io“. Ma Francesco Lisurici, ecclettico politico materano, non si deve essere guardato proprio bene dai suoi amici del centro destra in cui anelava mettere in campo la sua persona nella tenzone elettorale prossima a sostegno del generale Vito Bardi. Infatti, sembra che non l’abbiano voluto proprio i suoi amici di destra. Infatti sulla sua bacheca, allo scadere della presentazione delle liste ha postato un “Sarebbe stata una bella sfida, ma a qualcuno dava fastidio la mia presenza. Se ne assuma la responsabilità“.

E ancora ha calcato la mano con palesato rancore:

E pensare che il nostro si era allenato bene per il grande salto nel consiglio regionale. Aveva aperto la sede di “Noi Moderati” in pompa magna e aveva cambiato pure look (qualcuno lo aveva definito alla Elton John) in esplicita preparazione della competizione per uno scranno nel più alto consesso lucano. Ma prima ancora (a dimostrazione che già puntava alto ed oltre), quando a Matera alle comunali si è candidato nella Lega ed è stato eletto consigliere, per uscire dal cono d’ombra della minoranza, con un colpo di teatro si è inventato un accordo “ad personam” in base a cui è stato accolto a braccia aperte dal Sindaco del M5S che navigava in acque risicate dal punto di vista numerico in consiglio comunale. Un accordo durato solo pochi mesi in cui ha assurto uno strano ruolo di assessore a latere e che era funzionale ad accreditarsi con l’immagine dell’uomo “del fare“, da spendere in questa nuova avventura elettorale. Ma tutto questo attivismo non è servito a nulla…e pensare che solo dieci giorni fa in questo video, postato subito dopo l’esito elettorale in Abruzzo, era così entusiasta della nuova avventura.

Il guaio è che non potrà nemmeno tornare allo scranno di consigliere comunale e riprovare a fare nuovamente da stampella alla sempre traballante maggioranza consiliare del sindaco Bennardi. Infatti, il nostro, sempre in previsione di questo grande salto il 16 febbraio scorso rassegnò le proprie dimissioni con queste parole:Ecco le parole di Lisurici: “Dopo circa 3 anni voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato la possibilità di amministrare quella bellissima Città, ma avendo accettato l’incarico di coordinatore cittadino di Noi Moderati, sento il dovere di dedicarmi a pieno a questo incarico. Lascio volentieri a Cinnella il mio posto di consigliere comunale sicuro che riuscirà a rappresentare al meglio, in seno al consiglio comunale e in continuità con la mia persona, le istanze delle imprese e le esigenze dei cittadini tutti”. E moh?