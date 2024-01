il caso della morte della signora Giovanna Pedretti

Mi ha colpito il caso della morte di Giovanna Pedretti, la 59enne ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro. E’ stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio. “Stampa e tv rispettate la famiglia e non fatevi vedere più”, è quanto si legge su un lenzuolo-striscione affisso la notte scorsa per invitare i giornalisti ad andarsene perché “siamo assediati”.

In verità mi ha colpito di più quel verminaio demente che pullula indecoroso tra media e social; ovviamente, non intendo alimentarlo neppure indirettamente: mi preme piuttosto sottolineare l’assenza quasi generale di una qualche riflessione degna di nota su simili comportamenti e, soprattutto, le ragioni che mi pare vi soggiacciono.

Ne ricavo, anzitutto, la scarsa se non nulla propensione dei facitori di ‘notizie’ a studiare e documentarsi, come si usava un tempo nel giornalismo. E poi tante domande: perché tanta crudeltà sui social, nei tanti Media (TV di Stato compresi)? Perché il dozzinale moralismo, lo scodinzolare appresso al ‘senso comune’? Perdonatemi, dunque, qualche citazione ‘dotta’ ma a questo punto, indispensabile se si cerca l’autorevolezza delle ‘ragioni’.. .

Che differenza passa tra intenzioni individuali e quelle collettive, dato che entrambe presiedono alla percezione del giusto e che oggi addirittura può provocare la fine di una vicenda sociale, economica, di una vita?

Secondo lo psicologo M. Tomasello: “Bisogna ri­conoscere che perfino i bambini più piccoli sentono di far parte di una dimensione intenzionale più vasta, la cosiddetta ‘intenzionalità del noi“‘. Ce lo ricorda Filippo Barbera nel suo “Le piazze vuote”: Il medesimo concetto, aggiunge Barbera, è stato reso ce­lebre dal filosofo finlandese Raimo Tuomela con la distinzione tra I-mode e We-mode (2010); dalla Sociologia e dall’antropologia, con il tema dei rituali dell’interazione, che affrontano un tema analogo: il soggetto plurale che “si pensa” come parte di un insieme – un gruppo, una comunità, un territorio, un’organizzazione – e agi­sce di conseguenza. Identità collettiva, comunità, riconoscimen­to, reciprocità sono alcuni dei concetti tramite i quali il tema è stato classicamente affrontato nelle scienze sociali.

Quando gli abitanti di un paese, di un Quartiere agiscono insieme per costruire una ‘comunità energetica’ o la ‘Biblioteca scolastica aperta al Quartiere’ – realizzano una promessa reciproca orientata alla realizzazione di uno stato futuro del mondo. Il “noi” e l’intenzionalità condivisa richiamano la capacità di aspirare a un futuro comune dove i bisogni individuali si intrecciano a concezioni della vita buona e della libertà sostanziale delle persone di perseguirla, coinvolgendo la diversità delle voci marginali, fino a includere chi è privo di voce.

E tutto questo nasce nella dimensione micro dei rituali dell’interazione tra gli umani. Il sociologo canadese Erving Goffman ci ha detto che i rituali costituiscono il veicolo princi­pale attraverso cui le persone creano, conservano e gestiscono la propria “faccia”. L’esigenza di esprimere una faccia coerente nasce dal bisogno di indurre l’altro a fidarsi, mostrandoci capaci di svolgere un ruolo sociale adeguato rispetto al contesto e alle sue regole. La buona gestione della faccia mette gli altri nella condizione di sapere cosa aspettarsi e come reagire al nostro essere-nel-ruolo. L’espressione di una faccia coerente costituisce così un’importante regola cerimoniale dell’interazione: deferenza, contegno, cortesia, com­postezza, imbarazzo sono micro-meccanismi che consentono di rapportarsi al sé come qualcosa di sacro gli uni agli occhi degli altri, come un piccolo ma essenziale oggetto di culto quotidiano da rispettare e onorare.

Bisogna ‘metterci la faccia’ per rendere concrete le relazioni, la comunicazione. I giochi di faccia richiedono la capacità – basata sulla tendenza a cooperare ma, a differenza di questa, appresa nel tempo attraverso la socializzazione – di gestire la propria faccia pubblica e essere considerato affidabile e poter svolgere un ruolo sociale coordinato con le aspettative degli altri.

Dopo gli anni Ottanta, scrive Bruno Latour, le élite hanno smesso di aspirare al loro ruolo, si sono cioè messe al riparo e si sono “staccate” dal destino comune, per chiudersi nella ricerca della salvezza individuale, vuoi alimentata dal soluzionismo tecnolo­gico, vuoi dalla costruzione di mondi separati, paradisi circon­dati da filo spinato, fortezze locali o nazionali. Le enormi dise­guaglianze di potere e ricchezza di cui danno conto i rapporti di Oxfam sollevano i potenti dalla necessità della dipendenza reciproca.

Oggi, tutto si de-struttura, ma non il sistema, che anzi (proprio perché sistema artificiale, quindi non naturale) struttura, integra, lega insieme, concatena e oggi mette in rete tutti e ciascuno. Grazie a una infinità di poteri e saperi di integrazione e di connessione. Più nessun: conosci te stesso. Ma sii imprenditore di te stesso. E allora: questo individuo, questo mito della modernità è in realtà una grande illusione o meglio una Grande Allusione: un’allusione retorica (ideologica) alla libertà individuale, alla soggettività, all’autonomia di ciascuno, prodotta dal capitalismo per mascherare la sua negazione di fatto. Fino alla rete, al dover essere singolarmente connessi, e alla stessa retorica della rete, che in sé sarebbe non solo democratica ma soprattutto libera. E la pubblicità e il marketing: forme di propaganda del mercato (come diceva Anders) ma che agiscono singolarmente su ciascun individuo, tanto che ormai mettiamo in vetrina anche noi stessi come oggetti economici in competizione con altri individui-merce, perché il nostro ‘capitale umano’ aumenta se sappiamo es-porci per venderci (individualmente) nel modo migliore.

Uno dei più gravi errori commessi dalle classi dirigenti post-’89 è stato quello di rinunciare alla domanda collettiva per un futuro più giusto, ridotta alla sommatoria delle preferenze individuali. Con pochissime eccezioni, tutte le classi dirigenti post-’89 hanno ade­rito alla cosiddetta naturalizzazione dell’esistente: il mercato è un fenomeno “naturale” e produce felicità per tutti. Il futuro è diventato così la ripetizione del presente, senza discontinuità e senza scopi collettivi da perseguire insieme. Narrativa, questa, che si è scontrata con la realtà di un mondo non di mercati aper­ti, ma di mercati oligopolistici, non di competizione libera, ma di rendite private e pubbliche, non di bisogni soddisfatti e desideri esauditi, ma di mercati con pochi vincitori, complementari alla diffusione del fallimento come condizione quotidiana. Le persone perdo­no la capacità di aspirare collettivamente a un progetto comune, spezzando sia le solidarietà tra territori più e meno forti, sia le solidarietà tra classi sociali, gruppi e generazioni nello spazio e nel tempo.

Con il sistema che offre pure una compensazione emotiva (la community, il social) all’isolamento che esso stesso produce. E i mass-media. Di massa, ma sempre più individualizzati. Una vecchia storia, perché dalla radio alla tv lo spettatore è sempre isolato e chiuso in casa – e il mondo vi entra solo ri-prodotto e rap-presentato – invece di essere lui il soggetto che esce a conoscere il mondo (e se stesso). Meccanismo che oggi si replica appunto in rete, dove la casa è il personal computer o lo smartphone individuale. Mentre anche i blog sono solo la somma di molte individualità ma isolate.

Se l’Illuminismo sognava un individuo capace di uscire dal girello per bambini in cui il potere lo teneva stretto impedendogli di camminare sulle proprie gambe, oggi in realtà c’è qualcosa (la rete, un social network, i mercati, la pubblicità personalizzata) che pensa per noi e si erge a nostro nuovo tutore. Ma individualmente, per noi.

La Grande Allusione continua; ma c’è un prezzo insostenibile da pagare! È proprio la diffusa e pervasiva mancanza di spazi-in-comu­ne – spazi che ci consentano di ‘guardarci in faccia’; capaci di attivare mecca­nismi di costruzione del “noi” orientato a un futuro più giusto – che lascia campo libero a favore di un “noi” preda di una politica della nostalgia, della paura e del risentimento. Un “noi” orientato al passato ed escludente. Si legge – oramai con regolarità – che il sentimento secondo il quale io partecipo a una condizione comune a quella di altri, cooperando e lottando per cambiarla, sembra ormai assente. Non si individuano né le possibilità, né gli strumenti per farlo. Un vero e proprio “noi mancante”! Situazione che accomuna le aree marginalizzate, i territori in contrazione e i “luoghi che non contano”. Quel “noi mancante” genera mostri, isolamento, cattiveria!

A queste condizioni, il presente di chi ha più voce, denaro e potere e che può così affrancarsi dalla dipendenza reciproca diventa l’unico futuro possibile cui tutti devono – come possono – adeguarsi, così ribadendo che il modo migliore per giocare insieme è scappare da soli con il pallone.

Per quanto mi riguarda, la rissa dopo la gogna per Giovanna Pedretti, assomiglia tanto a quell’impressionante racconto di un’estrazione a premi in cui chi possiede il biglietto vincente viene lapidato. E c’è sempre, in fondo, qualcuno che ci guadagna