Il Capo dello Stato? Il garante delle Istituzioni

E in un clima di striscianti, palesi secondo altri, ricorrenti tentativi di forzature Costituzionali che ,in nome di un presunto efficientismo gestionale, vorrebbero spaccare l’Unità del BelPaese, è opportuna la presentazione giovedì 1 giugno, a Matera presso il circolo La Scaletta, del libro di Tito Lucrezio Rizzo ”Il Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica (1884-2022). C’è tanto da ricordare sulle figure che nelle varie epoche si sono succedute, in governi e anche regimi diversi, alla guida dello Stivale ammantato di Tricolore. Alcune le ricordiamo con simpatia, altre sono state contigue con i governi in carica, pochi hanno detto come la pensavano e hanno avuto il coraggio di osservare, criticare o di rimandare al mittente le furbate o polpette avvelenate legislative inviate dai governi di basso cabotaggio. E il corposo volume di Tito Lucrezio Rizzo è d’esempio per quanti ambiscono, in maniera palese o velata, di guidare a livello locale, regionale o nazionale le sorti di una comunità. Senza dimenticare la questione morale, tenuta spesso sotto una cappa di ipocrisia, pur di arrivare allo scranno più alto.E di questo i capi di Stato, celebri le denunce di Sandro Pertini, sono stati protagonisti di vari appelli…Ma lo scossone di Mani pulite, che ha segnato la scomparsa della Prima Repubblica dopo gli inutili interventi di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, è caduto nel vuoto. Giratevi intorno e ne avrete una conferma. Lunga vita al presidente Sergio Mattarella, garante delle Istituzioni e al secondo mandato.



Presentazione libro

Il Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica (1848-2022)

Tito Lucrezio Rizzo

Giovedì 1° giugno ore 18.30

Sede Circolo Culturale La Scaletta

via Sette Dolori 10 Matera

Pertini un innovatore, Cossiga il picconatore, Scalfaro il difensore della Costituzione, Ciampi fautore del risanamento dei conti pubblici.

Com’è cambiato il ruolo del Presidente della Repubblica nelle dinamiche istituzionali italiane dal 1948 ad oggi?

E’ la domanda a cui dà una risposta esaustiva il libro Il Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica (1848-2022) (Herald editore) di Tito Lucrezio Rizzo, già Consigliere Capo al servizio della Presidenza della Repubblica, fine giurista e scrittore che sarà presentato giovedì 1 giugno alle ore 18.30 nella sala riunioni del Circolo culturale La Scaletta, in via Sette Dolori a Matera.

Il volume è frutto di trent’anni di ricerche bibliografiche, dottrinali, giurisprudenziali e di stampa, ed è scritto con il rigore metodologico necessario per l’attendibilità scientifica sotto i profili del diritto, della storia e della politica ma senza tralasciare la semplicità espositiva che ne permette un’agevole e appassionante lettura.

Il libro rappresenta un viaggio alla scoperta non solo del profilo giuridico e storico ma anche dell’identità umana di ogni Presidente consentendo al lettore di comprenderne meglio la dimensione istituzionale.

“I poteri presidenziali – spiega l’autore – sono scolpiti nella Costituzione come raccordi moralmente autorevoli e come momento di sintesi unitaria fra i vari Organi dello Stato. Nel tempo hanno acquisito una valenza operativa sempre più rilevante nel concreto attraverso le c.d.”Esternazioni”- termine coniato ai tempi della presidenza Cossiga – volte a scongiurare la paralisi del Parlamento per le speculari animosità di maggioranza ed opposizione.

Il Capo dello Stato si è trovato – di fatto- a dover svolgere una delicata funzione di “ricucitura sartoriale” fra elettori ed eletti, per evitare che la protesta dei cittadini delusi dalla politica, potesse involversi nel qualunquismo anti-politico o, addirittura, in opzioni eversive dell’ordine costituzionale.

A far data dalla presidenza Pertini , il ruolo del Capo dello Stato, pur restando nella cornice formale della vigente Costituzione, è divenuto sempre più incisivo, sia per l’indole di coloro che si sono avvicendati a ricoprire tale carica, sia per l’oggettivo vuoto di potere venutosi a determinare al tramonto della c.d. “Prima Repubblica”, con la crisi dei partiti tradizionali e lo sconfinamento di parte della Magistratura nell’ambito del potere legislativo.

Il caos istituzionale che ne è derivato, è stato in parte mitigato dagli interventi, fattisi progressivamente più frequenti su questioni di rilevanza istituzionale, ad opera dei vari Presidenti della Repubblica succedutisi nel tempo, diversamente interpreti della “terzietà” del ruolo rivestito.

E’ un dato acquisito sotto il profilo storico-giuridico dell’Italia repubblicana- come ha efficacemente affermato Giuliano Amato in una felice sintesi definitoria- che i poteri del Capo dello Stato sono stati legittimamente interpretati “a fisarmonica”, cioè che hanno rivelato una notevole capacità espansiva in presenza di maggioranze deboli e inefficienti, come di una rilevante instabilità di sistema”.

“Il volume di Tito Rizzo, che siamo orgogliosi di avere come collaboratore della rivista I Quaderni de La Scaletta – sottolinea il presidente del Circolo, Paolo Emilio Stasi – rappresenta un prezioso documento per comprendere l’evoluzione del ruolo e l’importanza della figura del Capo dello Stato nelle complesse dinamiche istituzionali e politiche del nostro Paese. Un libro scritto da leggere e che si fa leggere consentendo al lettore un arricchimento culturale importante”.

All’iniziativa saranno presenti il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi e il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

L’incontro sarà moderato dalla socia del Circolo La Scaletta, Marianna Dimona.

Tito Lucrezio Rizzo (Roma, 1932), laureato con lode in Giurisprudenza a 22 anni all’università La Sapienza di Roma.

Allievo di Giovanni Cassandro e di Virgilio Andrioli. Avvocato, Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica. Già Professore a contratto di Storia del pensiero giuridico, ha insegnato alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Tor Vergata di Roma, all’Università Roma Tre e alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Cinque volte vincitore del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio è autore di circa 400 pubblicazioni.