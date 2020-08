Chiamatela come vi pare. Provocazione, solidarietà o voglia di sbloccare una situazione burocratica che ha dato una pessima immagine a Matera e all’offerta turistica della Basilicata. Ci riferiamo, a stagione turistica estiva ai titoli di coda, alla mancata attivazione delle corse bus di collegamento tra Matera e l’aeroporto di Bari Palese. La Puglia attivato le sue dal 1 luglio scorso. Da noi siamo ai tavoli e agli impegni tra Regione, Comune e Provincia di Matera. E allora ci hanno pensato i consiglieri regionali del Movimento cinque stelle, a mettere mani a coscienza e portafogli finanziando una corsa bus per ”metterci una pezza” e per stimolare a quanti sono rimasti con le gomme a terra, che non è il caso di tergiversare oltre. E così i consiglieri della Regione Basilicata Gianni Perrino, Ganni Leggieri e Carmela Carlucci finanzieranno, con le indennità e trattenute accantonate, una corsa automobilistica di andata e ritorno che collegherà Matera con l’aeroporto di Bari- Palese. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal candidato sindaco di Matera Domenico Bennardi che, con dati alla mano, ha ricordato le posizioni negative a livello nazionale ed europeo nei collegamenti e nella mobilità Il servizio, che sarà affidato a privati, dopo le offerte di disponibilità che dovranno giungere al movimento entro il 5 settembre, sarà gratuito per i viaggiatori e avrà la durata iniziale di un mese. La corsa, che dovrebbe partire per il 15 settembre , si aggiungerà alle due in esercizio attivate dal 1 luglio dalla Regione Puglia.



” Con questa iniziativa di attenzione ai bisogni infrastrutturali del territorio -hanno detto Perrino, Leggieri e Carlucci- intendiamo stimolare la Regione Basilicata e altri enti locali coinvolti a sbloccare una situazione diventata ormai insostenibile, per riattivare collegamenti e servizi necessari a rendere competitiva l’offerta turistica”. Una posizione costruttiva ma ferma verso un governo, quello regionale in particolare, che a detta dei tre consiglieri pentastellati ha mostrato tutti i limiti del suo operato. ” La Basilicata -hanno aggiunto- merita servizi migliori. E la nostra proposta concreta dai banchi dell’opposizione è un esempio che qualcosa si può e si deve fare”. Un altro esempio è quello dei ritardi con il quale si sta affrontando il problema della riapertura della scuola, con un tavolo di confronto chiesto nel giugno scorso,e con due assessori Cupparo che ha annunciato l’assenza di problemi per l’avvio dell’anno scolastico e con la collega Merra che non esclude il rinvio. Serve lavorare con serietà e Perrino, Carlucci e Leggieri, come facevano consiglieri e parlamentari del vecchio Pci, accantonano indennità e trattenute per fare qualcosa di concreto. Dopo i 240.000 euri per le scuola, una cifra da stimare – e in base alle proposte che verranno da privati- per una terza corsa bus per l’aeroporto. Una goccia? Ce ne fossero altre il bicchiere sarebbe mezzo pieno…

