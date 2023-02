Il bonus e il malus….dipende da quali interessi difende la politica.

E poi c’è chi si lamenta quando si dice che la destra per sua natura non sia dalla parte dei poveri e delle classi meno abbienti. Ma è un fatto costitutivo che gratta, gratta alla fine torna sempre galla. La prova? Ce la fornisce il governo Meloni che ha da subito messo nel mirino, guarda caso, tutti quei provvedimenti che aiutano proprio chi ha meno. Via subito, dunque, il reddito di cittadinanza che sostiene chi non ha lavoro ma che deve pur sopravvivere dignitosamente in attesa di trovarne uno, ammesso che ve glie ne sia data la possibilità. Lavoro non ce n’è? E chi se ne frega. Che si arrangino. Trovino un lavoretto qualunque esso sia e a qualsiasi prezzo vogliano pagarli. Via la riduzione delle accise sui carburanti, misura che ovviamente era inutile per chi ha una Ferrari ma di grande sollievo per chi si muove per lavoro, magari in zone poco o per nulla serviti dai mezzi pubblici. Ed ora via anche il Superbonus 110% che ha consentito di migliorare il patrimonio edilizio, anche sotto il punto di vista sismico, e che è stato -come unanimemente riconosciuto- il volano della ripresa dell’economia dopo il covid e che, con la possibilità di cessione del credito alle ditte costruttrici e/o alle banche, era accessibile ai ceti meno abbienti: quelli che non avrebbero avuto la possibilità di anticipare i soldi necessari per tali lavori di significativa entità. E dunque, cosa fanno lor signori? Stop totale allo sconto in fattura e alla cessione del credito, d’ora in poi resta solo la strada della detrazione d’imposta. Cioè, finanzi i lavori con i tuoi soldi (se ne hai, ovviamente) e poi li recuperi annualmente con una detrazione delle tasse dalla dichiarazione de redditi (ammesso che tu abbia un reddito significativo, su cui paghi altrettante significative tasse). Domanda semplice, semplice: chi è che potrà farli da ora in poi questi lavori? I poveri, i senza lavoro, i precari, chi ha uno stipendio di 1000/1500 euro al mese o persino il cosiddetto ceto medio che pur potrebbe guadagnare qualche cosa più? Cioè le categorie che non rientrano nell’obbligo della dichiarazione dei redditi o che comunque pagano tasse che non consentono un recupero di quanto anticipato in tempi congrui? Ovviamente no! E’ evidente che la possibilità viene riservata solo ai ceti più abbienti, con capacità di pagare in anticipo i lavori e con un reddito alto con altrettante corpose tasse da cui recuperare la detrazione in questione. Ma nella foga di menare le mani dal governo è arrivato anche un bel ceffone a quei presidenti di Regione che, come nel caso della Basilicata, si erano fatti avanti per acquisire i crediti derivanti dai bonus edilizi per andare incontro alle imprese che hanno anticipato i soldi dei lavori e che sono ora in difficoltà. Povero generale Bardi non pensava certo di diventare vittima del fuoco amico del governo Meloni che ha, per l’appunto, stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Il motivo di tutto questo sfracello? Costa tutto troppo (reddito di cittadinanza, accise, bonus). Non ci sono soldi. Ma scherziamo? Giorgetti ha detto che quest’ultimo intervento si è reso necessario “per bloccare gli effetti di una politica scellerata che è finita per costare 2mila euro a ciascun italiano”, dimenticando però di quantificare quanti sono i soldi che lo Stato italiano ha incassato dal giro di affari movimentato dalla ripresa del settore edilizio grazie al superbonus. E perchè Giorgetti non quantifica quanto costa ad ogni italiano la enorme spesa per le armi che stiamo già sostenendo e che si conta ancora di aumentare vertiginosamente? Certo, c’è la spesa buona e quella cattiva. Ma è sempre una questione di punti di vista ……e di interessi che si vogliono difendere. Questa è infatti la politica. Quella (bonus) che va verso gli interessi popolari e quella (malus) che ci va contro come quella attuale. Si fossero almeno spirati al bonus-malus del campo assicurativo dove più bassa è la classe, più economica è la polizza, mantenendo l’attuale sistema del bonus almeno per le classi meno abbienti. Ma è chiedere troppo di questi tempi neri.