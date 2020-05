A seguire il dibattito che si è svolto in tarda mattinata al Senato della Repubblica, ascoltando gli intervenuti e le argomentazioni, senza essere parte in causa (e al di fuori delle tifoserie) si coglieva la palese strumentalità di questo tentativo (non riuscito come era ampiamente prevedibile) di dare una spallata al governo e farne un’altro più consono alla “spartonzola” dei 100 miliardi di euro che sono stati messi sul piatto della rinascita del Paese, di cui 55 con il solo “decreto rilancio” appena pubblicato in gazzetta ufficiale (http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623).

L’audifesa di Bonafede è stata puntuale, persino maniacale nei dettagli. Con una ricostruzione della mancata nomina di Di Matteo al DAP fatta nella sua evoluzione quasi di ora in ora. Mentre per quanto riguarda l’accusa di aver favorito la scarcerazione di boss ha ricordato banalmente come esse siano state disposte dai magistrati nella loro legittima autonomia ed in base a leggi vecchie, talune adottate da passati governi di centro destra. Nessuna correlazione dunque con il decreto salva italia, che invece prevedeva esplicitamente il divieto di concessione di taluni benefici a mafiosi e partecipanti alle ultime sommosse nelle carceri, mentre con ben due decreti di poche settimane fa Bonafede ha provveduto ad introdurre norme più stringenti nell’esame delle richieste di “domiciliari” contenute in quelle norme non sue e nemmeno di questo governo.

Bonafede ha esordito con “Quando si giura sulla Costituzione si decide di essere in tutto e per tutto uomo delle istituzioni. In queste ultimi 3 settimane si è alimentato fuori da qui un dibattito fatto di illusioni e illazioni ma essendo uomo delle istituzioni ho risposto molteplici volte portando avanti la forza e l’evidenza dei fatti” e il suo intervento -come dicevamo- è stata una elencazione dettagliata degli interventi realizzati sul fronte della lotta alla corruzione e al malaffare, del potenziamento del sistema carcerario a livello di strutture e di nuovo personale.

A seguire il video dell’intervento difficile da sintetizzare in poche battute:

Quindi, dopo un dibattito a tratti rancoroso che ha fatto emergere una avversione contro un ministro che se non è il migliore, quantomeno non è sicuramente tra i peggiori che questa Repubblica ha conosciuto nella sua storia, sono state bocciate ambedue le mozioni di sfiducia, significativamente diverse tra loro e con una che lo accusava dell’esatto opposto dell’altra.

Infatti, la prima era stata presentata dal centrodestra, a firma dei capigruppo della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con cui si accusava il ministro di essere stato troppo morbido nella gestione delle carceri durante l’emergenza covid19 (per Salvini il guardasigilli si doveva dimettere per eccesso di garantismo, a causa dei “più di 500 boss scarcerati“).

La seconda, presentata da Emma Bonino (+Europa), in pratica contestava allo stesso Bonafede (definito “il ministro del sospetto“) esattamente l’opposto, accusandolo di essere troppo giustizialista nella gestione del dicastero e, ha fornito in aula dati ben diversi dal segretario della Lega citando solo “3 mafiosi che dal 41bis hanno ottenuto i domiciliari durante l’emergenza coronavirus” (ndr: da ieri sono due, dopo il ritorno in carcere di Francesco Bonura).

Ma per la precisione ad essere stati scarcerati su istanza dei loro avvocati, dai giudici di sorveglianza, sono 376 mafiosi, quasi tutti detenuti nei regimi di Alta sicurezza. Gli stessi che, proprio grazie al recente decreto Bonafede e al lavoro del nuovo vicecapo del Dap Roberto Tartaglia, si vedranno riesaminare le pratiche esssendo venuta meno la ragione dell’emergenza covid ed è altamente probabile che tornino in carcere in questi giorni.

Alla fine, nessuna delle due mozioni è passata essendo rientrato anche l’ennesimo teatrino renziano che -come da copione- prima promette fuoco e fiamme e poi torna indietro, salvo intestarsi anche la vittoria: “Con i nostri voti abbiano tenuto in piedi governo”.

In totale hanno votato contro la mozione del centrodestra in 160, a favore invece in 131, con un astenuto e 292 votanti su 297 senatori presenti. Mentre la mozione della Bonino è stata appoggiata da 124 senatori, con 158 che l’hanno respinta, con presenti al voto 302 e 19 che si sono astenuti.

Si chiude così -in una “Giornata stonata rispetto a condizioni del Paese” come ha detto il ministro Boccia-questa infelice pagina parlamentare, con la chiosa del ministro sotto processo che dice:“Ho sempre rigettato l’idea di una giustizia divisa tra giustizialismo e garantismo. La stella polare è la Costituzione. Importante che maggioranza abbia trovato sintesi”.

Per il momento almeno. Poi domani è un’altro giorno e si vedrà…