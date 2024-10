Il Bennardicidio…in 17 han detto stop! I consiglieri del PD disconosciuti da Schlein!

Quello che non si poté raggiungere in consiglio comunale lo si è riuscito a conseguire in sede extra istituzionale: l’ufficio di un notaio! Il Bernardicidio….è stato così consumato, con la riesumazione del “metodo renziano” utilizzato unicamente nel lontano 2015 a Roma per far fuori un altro sindaco. Roba che con la politica non ci azzecca nulla. Ma rappresenta bene la degenerazione finale dalla vicenda della consiliatura materana che persa ogni coordinata politica, va ad estinguersi in modo così mesto. Con un Cinnella vigile sino all’ingresso della porta dello studio a che prima di lui entrassero tutti gli altri sedici, si sono presentati all’appello tutti i 17 consiglieri di opposizione. Chi con l’entusiasmo di aver vinto una scommessa (quelli di centro destra), chi con la soddisfazione di consumare una vendetta (gli ex della maggioranza), chi con la consapevolezza di essere arrivati lì “a forza“, per trascinamento (con la consapevolezza che la strada corretta non fosse questa, ma la sessione di bilancio in consiglio comunale), chi come quelli del PD pur nel frattempo raggiunti dalla scomunica ufficiale della segreteria nazionale, con Igor Taruffi che in una nota dettata all’ANSA avvertiva “deve essere chiaro che i consiglieri comunali del PD che dovessero formalizzare le proprie dimissioni dal notaio lo farebbero esclusivamente a titolo personale e non rappresenterebbero più il PD stesso“. E per non essere bastato a fermare anche Carmine Alba, ritenuto l’unico “politico” del trio dem, deve esserci stato un input locale a cui non poteva evidentemente disattendere (forse la consumazione di una vendetta nei confronti del M5S rispetto alla vicenda delle elezioni regionali, chissà). Sta di fatto che è andata come avevamo paventato “Bennardi come Marino? Sarà mandato a casa a mezzo notaio, non con un voto in consiglio?“. E’ andata proprio così! All’uscita dal notaio qualcuno dei convenuti (destra ed ex) si è fatto un appaluso per il successo, più defilati quelli (ex?) PD che hanno risposto con poco entusiasmo alle domande di qualche giornalista, e chi subito è andato via consapevole che “non era una festa” (declinando anche l’invito ad una cena) e che avrebbe preferito che il tutto si consumasse nel consiglio comunale di fine anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. Ma tant’è, tutti comunque attori protagonisti di questo “storico” ed insolito epilogo forzoso di una consiliatura della Città dei Sassi. Ai posteri e agli elettori l’ardua sentenza…se sarà stata vera gloria! Per la mattinata di martedì, incarico affidato a qualcuno dei firmatari di depositare materialmente le firme qui autenticate al protocollo comunale. Atto che innescherà la comunicazione alla Prefettura per la nomina del commissario. Nella stessa mattinata in cui (alle ore 11,00 – nella Sala Mandela del Municipio) è annunciata la conferenza stampa del Sindaco Domenico Bennardi “per ricostruire il percorso politico che ha portato prima alle sue dimissioni seguite da quelle della Giunta, poi a quelle di 17 consiglieri comunali con il conseguente scioglimento anticipato della massima assise di Matera.” Quello che ai più appare essere stato un capolavoro di suicidio assistito. Insomma, ultimi mesti incroci prima della apertura di una campagna elettorale che -tanta confusione e assenza di politica- non lascia certo ben sperare. Ma questa è l’acqua che passa il convento. Un convento in cui persino l’intervento della segreteria nazionale di quello che si dichiara essere ancora un partito non ha voce in capitolo. A seguire la nota integrale del responsabile organizzazione della segreteria nazionale del Pd, Igor Taruffi con cui si riteneva doveroso “verificare condizioni per una svolta“.

“Prima di decretare la fine della consigliatura con il conseguente commissariamento del comune, vanno verificate immediatamente e fino in fondo le condizioni per questa svolta comunale improcrastinabile” aveva detto Taruffi, lunedì a fronte delle dimissioni del sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5s). “La maggioranza che guida l’amministrazione comunale di Matera sta attraversando, non da oggi, una perdurante fase di difficoltà, al proprio interno e nel rapporto con la città, che ha portato il sindaco Bennardi a prendere atto dell’impossibilità ad andare avanti. Il Pd, forza di opposizione in Consiglio comunale ha svolto in questi anni il proprio compito di opposizione ferma ma costruttiva, nell’interesse di Matera, chiedendo in più occasioni una svolta nella guida del comune, interesse dei cittadini. La decisione del sindaco di sancire formalmente una crisi che era da tempo nelle cose, apre alla possibilità di questa svolta. Riteniamo sia nell’interesse della città che tutte le forze del centrosinistra si impegnino nei prossimi giorni a verificare fino in fondo se esistono le condizioni per realizzare quel cambiamento radicale necessario. Per questo riteniamo che, prima di decretare la fine della consigliatura con il conseguente commissariamento del comune, vadano verificate immediatamente e fino in fondo le condizioni per questa svolta comunale improcrastinabile. L’impossibilità di cambiare e il commissariamento, viceversa, prefigurerebbe uno scenario politico che non aiuterebbe né adesso, né in futuro il lavoro delle forze progressiste. Per cui deve essere chiaro che i consiglieri comunali del Pd che dovessero formalizzare le proprie dimissioni dal notaio lo farebbero esclusivamente a titolo personale e non rappresenterebbero più il Pd stesso.”

