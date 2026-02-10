Il ‘900 ha tanto da insegnare. Quattro Lezioni al Museo del Comunismo e della Resistenza

Nulla accade o si ripete (purtroppo) per caso . Ce lo ricordano fatti, ideologie e protagonisti del Novecento. E con la coscienza collettiva costretta a interrogarsi sul ‘’… se avessimo coltivato la memoria di quanto le generazioni passate hanno fatto lottando sul campo per la libertà, i diritti di espressione, per la dignità di lavoro e per combattere tutte le forme di sopraffazione e discriminazione’’ che oggi sono ritornate con il pensiero unico guerrafondaio internazionale dell’autarchia per un nuovo ordine-disordine mondiale. E allora serve un ‘’Pensiero in movimento’’ che possa recuperare il tempo perduto e aiutare a riflettere, analizzare, proporre, coinvolgere, stimolare quanti sono delusi,illusi e non sanno delle cause di quanto accade e potrebbe accadere. A farlo, e con tanta lungimiranza, e grande senso pratico il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera che continua ad aprirsi al territorio con un ciclo di quattro lezioni che aprono alla storia . A tenerle Francesco Calculli, direttore del Museo e storico dell’età contemporanea. SI comincia sabato 21 febbraio alle 17.30 con un approfondimento a tutto tondo su ‘’Le radici della crisi della democrazia liberale a livello mondiale , tra turbocapitalismo e affermazione delle nuove destre estreme nazionaliste , conservatrici, e iperliberiste. La vittoria delle oligarchie, la reale natura della nostra democrazia’’. Partecipazione gratuita, ma occorre prenotarsi. Ne vale la pena. Conoscere per capire, lottare ed essere protagonisti del proprio futuro. Proprio come fecero con razionalità, passione e anche immaginazione, quanti hanno scritto sul campo la storia del Novecento. Anche con John Lennon e Yoko Ono con parole, musica e bandiere di libertà



PENSIERO IN MOVIMENTO, UN CICLO DI LEZIONI DI STORIA TUTTO CENTRATO SUL NOVECENTO.

Appuntamento al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera con le Lezioni di Storia dal 21 febbraio al 23 maggio 2026. « Pensiero in Movimento» è il titolo del ciclo di Lezioni in quattro appuntamenti, che si terranno al Museo del Comunismo e della Resistenza a partire da sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:30. Pensiero in Movimento, un ciclo tutto centrato sul Novecento , intende proporre una rilettura delle idee, dei processi e delle dinamiche che hanno plasmato la realtà attuale, a livello politico, sociale, economico e culturale. Se è vero che la Storia non si ripete mai, una riflessione su questo passato ancora relativamente prossimo e facilmente riconoscibile nell’impatto sulla nostra quotidianità è di certo fondamentale, per analizzare criticamente il mondo contemporaneo, capire le cause dei problemi attuali e affrontare le sfide del futuro. Le lezioni saranno tenute da Francesco Calculli storico dell’età contemporanea e direttore del Museo. Ad aprire il ciclo il 21 febbraio 2026 sarà la lezione « Le radici della crisi della democrazia liberale a livello mondiale , tra turbocapitalismo e affermazione delle nuove destre estreme nazionaliste , conservatrici, e iperliberiste. La vittoria delle oligarchie, la reale natura della nostra democrazia» . Poi , il 21 marzo, un focus su « Gramsci e il problema storico dell’egemonia» , seguita sabato 18 aprile dalla lezione « Comunismo utopia attiva. Un bilancio storico del marxismo e del socialismo reale tra errori, inevitabili contraddizioni, e prospettive per costruire una società socialista nel XXI secolo» . Il 23 maggio , infine, si parlerà dell’ « Alternativa al fallimento della socialdemocrazia. I cambiamenti da fare delle strutture, delle coscienze e del progetto di civiltà : né capitalismo, né tecnoburocrazia staliniana. La necessità di una nuova rivoluzione culturale» . La proposta di queste lezioni è quella di offrire ai partecipanti soprattutto ai giovani occasioni di confronto continuo di idee, proposte , spunti di riflessione, e strumenti concreti per affrontare i nodi cruciali del Novecento e comprenderne l’eredità nel mondo di oggi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ma è obbligatoria la prenotazione via mail o telefono, contattando la direzione del Museo quanto prima, perché la capienza della sala meeting è limitata. Per prenotare telefonicamente, contattare il museo al numero 3312378862 oppure scrivere all’indirizzo email franculli71@yahoo.it Partecipate alle nostre iniziative per un futuro migliore.( Comunicato dello staff del Museo del Comunismo e della Resistenza , a cura di Enzo Fiore ,vicedirettore )”

