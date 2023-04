Il 7 maggio una “staffetta” da Nord a Sud del popolo della pace

“Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche. I governi continuano a ignorare il desiderio di pace dei popoli e proseguono nella folle corsa a armi di distruzione sempre più potenti.” E’ un passaggio dell’accorato “appello ai cittadini, alla società civile e ai leader politici” posto alla base della “staffetta dell’umanità” (4.000 chilometri e 200 tappe) che, il prossimo 7 maggio, attraverserà l’Italia, da Aosta a Lampedusa, sotto l’insegna dei colori dell’arcobaleno, “per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”. Una iniziativa lanciato dal giornalista Michele Santoro e che ha già raccolto numerose adesioni, da Alessandro Barbero a padre Alex Zanotelli, da Ginevra Bompiani ad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano, Massimo Cacciari, e condivisa, poi, con alcuni sindacati e leader politici. Una manifestazione originale, da svolgere con le dinamiche presenti in “un campo da baseball”, in quanto chi aderirà si scambierà in contemporaneamente una fiaccola tra una base e l’altra, poste in questo caso alla distanza di un chilometro circa. Nelle prossime ore verranno forniti gli ultimi dettagli del percorso principale che avrà alcune diramazioni per toccare tutte le regioni. L’intento degli organizzatori è che “siano presidiati i 4000 km con una bandiera arcobaleno” per chiedere che “l’Italia diventi perno nella mediazione e nell’opera diplomatica” e contro l’ulteriore “invio di armi”. Per dare voce al popolo della pace considerato che dopo più di un anno di guerra in Ucraina “mettere fine al massacro, e dare inizio a una trattativa”. Luca Giannotti, della Compagnia dei Cammini anch’egli promotore dell’evento, dice: “Vogliamo non solo far arrivare a più persone possibili un messaggio di pace, ma anche creare momenti di aggregazione tra chi partecipa.” Le indicazioni su come partecipare, come aderire, le trovate su questa pagina in continuo aggiornamento: https://www.cammini.eu/blog/staffetta-della-pace

Questo il testo integrale dell’appello: “Appello ai cittadini, alla società civile e ai leader politici”

“Appello a chi è contrario all’invio di armi in Ucraina per dar vita a una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza.

Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche.

I governi continuano a ignorare il desiderio di pace dei popoli e proseguono nella folle corsa a armi di distruzione sempre più potenti.

Mentre milioni di persone sono costrette dalle inondazioni, dalla siccità e dalla fame, a lasciare le loro terre, centinaia di miliardi di euro vengono spesi per aumentare la devastazione dell’ambiente e spargere veleni nell’aria. L’intera Ucraina è rasa al suolo, un macigno si abbatte sull’Europa politica, aumentando le disuguaglianze, peggiorando le condizioni di vita dei lavoratori, flagellando le famiglie con l’aumento dei beni alimentari, della benzina, dell’energia e delle rate dei mutui.

Putin è il responsabile dell’invasione ma la Nato, con in testa il Presidente degli Stati Uniti Biden, non sta operando soltanto per aiutare gli aggrediti a difendersi, contribuisce all’escalation e trasforma un conflitto locale in una guerra mondiale strisciante.

Dalla stragrande maggioranza dei mezzi d’informazione viene ripetuta la menzogna dell’Occidente che si batte per estendere la democrazia al resto del mondo. Dimenticando l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia e il Kossovo.

Si vuole imporre l’idea che non esista altro modo di porre fine alla guerra se non la vittoria militare di uno dei due contendenti e che l’Italia non possa far altro che continuare a inviare armi, limitandosi a invocare una soluzione diplomatica dai contorni indefiniti.

Noi pensiamo che l’Italia debba manifestare in ogni modo la sua solidarietà al popolo ucraino abbandonando, però, qualunque partecipazione alle operazioni belliche. Vogliamo tornare ad essere il più grande Paese pacifista del mondo, motore di una azione per la Pace e non ruota di scorta in una guerra.

Sappiamo che sono in moltissimi a condividere la nostra rabbia nel vedere sottratta alle nuove generazioni l’idea stessa di futuro, mentre si diffonde la sfiducia in una politica privilegio di pochi e il governo si mostra sempre più subalterno agli Stati Uniti e incapace di difendere gli interessi degli italiani e dell’Europa.

Ma siccome chi non è rappresentato e non costituisce una forza viene spinto a credere di non poter più incidere nella vita della Nazione, seguendo l’esempio del Movimento in Francia, vi chiediamo di reagire alla sfiducia, di usare il cammino come strumento di Pace, di costruire insieme una staffetta dell’umanità che parta da Aosta, Bolzano e Trieste fino a Lampedusa.

Questo appello è rivolto a chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l’orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare basta.

Sembra impossibile che i senza partito, i disorganizzati, riescano in un’impresa così difficile. Ma se ciascuno di voi offrirà il suo contributo e se i leader e le organizzazioni che si sono pronunciati contro l’invio di armi daranno una mano, tutti insieme potremo farcela.

Hanno firmato l’appello (alla data del lancio 18-4-2023):

Per aderire scrivere alla mail

staffetta.pace@gmail.com

Scrivendoci Nome e Cognome, numero di telefono e località di residenza. Il percorso della staffetta è stato realizzato dall’Associazione Compagnia dei Cammini.