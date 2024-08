Il 3 agosto, in ogni comune del materano, si firma per Referendum Autonomia differenziata

Il comitato provinciale di Matera promotore del referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata ha promosso per domani sabato 3 agosto una particolare giornata di mobilitazione con banchetti per la raccolta firme per chiedere il referendum in tutti i trentuno comuni della Provincia di Matera. Sarà possibile firmare nelle piazze principali di ogni paese dalle 18,00 alle 20,00. Nella Città dei Sassi la postazione sarà allestita in piazza Vittorio Veneto sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata, dove gli esponenti del comitato – hanno aderito oltre 60 corpi intermedi tra sindacati, partiti, maggiori reti associative laiche e cattoliche, movimenti studenteschi e realtà associative del territorio – illustreranno le ragioni del referendum e l’importanza della partecipazione al voto in Basilicata. Su tutto il territorio nazionale è già stato raggiunto l’obiettivo delle 550 mila sottoscrizioni necessarie per depositare il quesito in Cassazione. Non un traguardo conclusivo, ma solo l’inizio. La mobilitazione proseguirà per tutto il mese di agosto e fino all’ultima data utile di settembre.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.